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28 січня 2020, вівторок, 10:56 6
Зовнішня політика 2020-01-28T10:57:13+02:00
Українські Новини
Україна на один рік введе безвІз для британців після Brexit, - ЗМІ

Україна на один рік введе безвІз для британців після Brexit, - ЗМІ

Валерия Драгомирова
Великобританія, Україна, Володимир Зеленський, Безвіз, Brexit
Brexit. Фото: pixabay.com
Brexit. Фото: pixabay.com

Президент Володимир Зеленський 31 січня підпише указ, яким введе безвізовий режим для громадян Великобританії строком на один рік.

Про це йдеться в статті "Безвиз після Brexit: чому Україна відновить безвізовий режим для Британії тільки на рік".

Повідомляється, що безвізовий в'їзд для британців в Україну був введений ще в 2005 році. Але ця норма перестане діяти з 1 лютого, коли Великобританія вийде з ЄС.

За даними видання, рішення Зеленського ще не оголошено, але воно вже прийнято. Кілька разів, на різних рівнях, про нього повідомили британській стороні. А враховуючи те, що до Brexit залишаються лічені дні - воно вже не має змінитися.

"Британські мандрівники не постраждають. Очікується, що в день виходу Британії з ЄС Зеленський підпише указ, яким введе безвіз терміном на один рік. Продовження цього строку можливе, але воно не може бути нескінченним", - йдеться в статті.

Зазначається, що умови такого продовження в указі не прописані, але Лондон про них знає: має розпочатися хоч якийсь рух до візового спрощення або лібералізації.


Як повідомляли Українські Новини, Brexit запланований на 31 січня 2020 року.

Тим часом збиток Британії від Brexit вже склав $170 млрд.

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