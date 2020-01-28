Труба просить Верховний Суд визнати незаконним його звільнення з ДБР

Колишній директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба подав позов до Верховного Суду про визнання незаконним указ Президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень директора ДБР .

Про це він написав на своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Зняття з посади було політичним рішенням, яке з'явилося в результаті реалізації сценаріїв різних груп. Оцінити його ефективність можна буде з плином часу. Однак повинно бути правове рішення", - написав Труба.

Він також зазначив, що ДБР стало вершиною його професійної кар'єри. Саме тому, за його словами, дострокове припинення його повноважень на посаді директор повинен отримати, крім політичної, правову оцінку.

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора депутата Верховної Ради ("Слуга народу") Ірину Венедиктова. Раніше Зеленський підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань (ДБР).