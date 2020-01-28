підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
28 січня 2020, вівторок, 09:49 11
Суспільство 2020-01-28T11:00:02+02:00
Українські Новини
Через спалах грипу у 8 областях України закрили школи

Через спалах грипу у 8 областях України закрили школи

Ольга Фандорина
Карантин в школах, епідемія грипу

В Україні у восьми областях закрили школи на карантин через спалах захворювань на грип та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Про це повідомляє Громадське.

Всі школи закрили в Одесі, Житомирі, Добропілля, Покровську, Селидове, Мирнограде, Новогродовці, Лимані і Мангушском районі Донецької області.

Тимчасово призупинено навчання у 9 школах в Маріуполі та Краматорську (Донецька обл.); в Сумах та Лебедині, а також 4 районах Сумської обл. – 15 шкіл; у 13 школах в Барському, Жмеринському, Могилів-Подільському, Мурованокуриловецькому та Тиврівському районах (Вінницька обл); 7 школах Камінь-Каширського, Маневицького, Луцького та Горохівського районів (Волинська обл.); у 39 школах Рівненської обл.; 51 класі 27 шкіл Запорізької області, з яких 23 школи Запоріжжя.

Як повідомляє РБК-Україна, станом на 27 січня в Донецькій області закрили 59 шкіл, ще 9 частково призупинили роботу. У Волинській області 7 шкіл призупинили навчання, у Сумській - 15, у Вінницькій - 13, у Рівненській 39. Повністю закривають школи у Сєвєродонецьку Луганської області відновлять роботу через тиждень), Житомирі (карантин триватиме до 5 лютого), Одесі (відкриються через два тижні) і Бердянську Запорізької області. В самому Запоріжжі закриваються 27 шкіл.

Як повідомляли Українські Новини, восени 2019 року в Одесі через вірус Коксакі закривали на карантин класи.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я заявляє, що в усьому світі за станом на 26 січня новим коронавірусом 2019-nCoV захворіло 2 014 осіб, а померло від нього - 56, в Україні захворювання не зафіксовано.

Більше новин про: Карантин в школах епідемія грипу

Сьогодні більшість українських супутникових каналів зникне з безкоштовного доступу
НБУ різко обвалив гривню: офіційний курс на вівторок
Новини
ОПУ розповів про інтенсивність закордонних візитів Зеленського, але не знає про поїздку в Оман 11:15 Документ
Чоловік помер від грипу в Рівненській області 11:12
19-річний студент, який повернувся з Китаю, госпіталізований у Львові з нежиттю 11:01
Україна на один рік введе безвІз для британців після Brexit, - ЗМІ 10:56
Влада хоче відібрати у людей останнє: землю, трудові права і нівелювати їх право на захист, - Ківа 10:50
більше новин
Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ 09:29
Квартири у Києві можуть суттєво подорожчати, - прогноз 10:20
Бахматюк побудував найбільші в Євразії фабрики, які НАБУ і прокуратура "не бачать", - звернення компанії 09:59
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
В Україні не просто системна криза, а повна деіндустріалізація, – Льовочкін 16:42
більше новин
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
Зеленський помилував майже 100 громадян з початку президентства 13:05
На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр 19:16
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі 09:49
Діагностика можливого захворювання коронавірусом триває, - МОЗ 14:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok