Через спалах грипу у 8 областях України закрили школи

В Україні у восьми областях закрили школи на карантин через спалах захворювань на грип та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Про це повідомляє Громадське.

Всі школи закрили в Одесі, Житомирі, Добропілля, Покровську, Селидове, Мирнограде, Новогродовці, Лимані і Мангушском районі Донецької області.

Тимчасово призупинено навчання у 9 школах в Маріуполі та Краматорську (Донецька обл.); в Сумах та Лебедині, а також 4 районах Сумської обл. – 15 шкіл; у 13 школах в Барському, Жмеринському, Могилів-Подільському, Мурованокуриловецькому та Тиврівському районах (Вінницька обл); 7 школах Камінь-Каширського, Маневицького, Луцького та Горохівського районів (Волинська обл.); у 39 школах Рівненської обл.; 51 класі 27 шкіл Запорізької області, з яких 23 школи Запоріжжя.

Як повідомляє РБК-Україна, станом на 27 січня в Донецькій області закрили 59 шкіл, ще 9 частково призупинили роботу. У Волинській області 7 шкіл призупинили навчання, у Сумській - 15, у Вінницькій - 13, у Рівненській 39. Повністю закривають школи у Сєвєродонецьку Луганської області відновлять роботу через тиждень), Житомирі (карантин триватиме до 5 лютого), Одесі (відкриються через два тижні) і Бердянську Запорізької області. В самому Запоріжжі закриваються 27 шкіл.

Як повідомляли Українські Новини, восени 2019 року в Одесі через вірус Коксакі закривали на карантин класи.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я заявляє, що в усьому світі за станом на 26 січня новим коронавірусом 2019-nCoV захворіло 2 014 осіб, а померло від нього - 56, в Україні захворювання не зафіксовано.