підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 січня 2020, понеділок, 23:00 7
Силові структури 2020-01-27T23:03:42+02:00
Українські Новини
Українські розвідники захопили в полон бойовика "ДНР"

Українські розвідники захопили в полон бойовика "ДНР"

Анна Рудык
ДНР, Бойовик
Військовий квиток бойовика
Військовий квиток бойовика "ДНР". Фото: штаб ООС

Українські розвідники захопили в полон бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки".

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Операції Об'єднаних сил (ООС) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 27 січня, під час обстеження території між взводними опорними пунктами смуги відповідальності одного з підрозділів Об'єднаних сил українськими розвідниками був затриманий представник збройних формувань Російської Федерації", - сказано в ньому.

У затриманого 1991 року народження був вилучений військовий квиток так званої ДНР.

За його словами, він діяв у складі диверсійно-розвідувальної групи, метою якої було викриття позицій, наглядових постів і вогневих точок підрозділів Об'єднаних сил.

Під час висування з власних позицій і перетину лінії зіткнення він підірвався на мінному загородженні.

Інші члени угруповання кинули пораненого і повернулися на свої позиції.

Українські військовослужбовці надали допомогу затриманому.

Він отримав численні мінно-вибухові поранення, його доставили у військовий госпіталь.

Наразі він перебуває під наглядом лікарів і дає свідчення про дії бойовиків.

Як повідомляли Українські Новини, в Маріуполі затримали колишнього стрілка-гранатометника "ДНР".

Також бойовик "Оплоту", що стріляв у поліцейських, затриманий у Києві.

Більше новин про: ДНР Бойовик "ДНР" розвідники війна на Донбасі

Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна на 40 діб в Болгарії
Більше двох тисяч людей у всьому світі захворіли новим коронавірусом, 56 людей загинули, - МОЗ
Новини
Екс-главу одеської ДСНС відправили під нічний домашній арешт 23:35
Бій Гарсія-Редкач. Фото: Інтер
Поєдинок Редкача і Хегая подивилися два мільйони телеглядачів 23:22
Українські розвідники захопили в полон бойовика "ДНР" 23:00
Володимир В'ятрович
В'ятрович похвалив виступ Зеленського, де той звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни і Голокості 22:35
3 члени екіпажу "швидкої допомоги" госпіталізовано через ДТП у Львові 22:22
більше новин
Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ 09:29
Квартири у Києві можуть суттєво подорожчати, - прогноз 10:20
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
В Україні не просто системна криза, а повна деіндустріалізація, – Льовочкін 16:42
2020 рік буде переломним для транспортної галузі, - голова Укравтодору Кубраков 20:56
більше новин
Зеленський помилував майже 100 громадян з початку президентства 13:05
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі 09:49
Діагностика можливого захворювання коронавірусом триває, - МОЗ 14:44
Сьогодні в "Борисполі" почнуть перевіряти пасажирів з Китаю інфрачервоними термометрами 08:26
більше новин
На Донбасі бойовики під виглядом ЗСУ обстріляли ділянку розведення військ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok