Українські розвідники захопили в полон бойовика "ДНР"

Українські розвідники захопили в полон бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки".

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Операції Об'єднаних сил (ООС) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 27 січня, під час обстеження території між взводними опорними пунктами смуги відповідальності одного з підрозділів Об'єднаних сил українськими розвідниками був затриманий представник збройних формувань Російської Федерації", - сказано в ньому.

У затриманого 1991 року народження був вилучений військовий квиток так званої ДНР.

За його словами, він діяв у складі диверсійно-розвідувальної групи, метою якої було викриття позицій, наглядових постів і вогневих точок підрозділів Об'єднаних сил.

Під час висування з власних позицій і перетину лінії зіткнення він підірвався на мінному загородженні.

Інші члени угруповання кинули пораненого і повернулися на свої позиції.

Українські військовослужбовці надали допомогу затриманому.

Він отримав численні мінно-вибухові поранення, його доставили у військовий госпіталь.

Наразі він перебуває під наглядом лікарів і дає свідчення про дії бойовиків.

Як повідомляли Українські Новини, в Маріуполі затримали колишнього стрілка-гранатометника "ДНР".

Також бойовик "Оплоту", що стріляв у поліцейських, затриманий у Києві.