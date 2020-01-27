Українські розвідники захопили в полон бойовика "ДНР"

Українські розвідники захопили в полон бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки". Про це йдеться в повідомленні прес-центру Операції Об'єднаних сил (ООС) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Сьогодні, 27 січня, під час обстеження території між взводними опорними пунктами смуги відповідальності одного з підрозділів Об'єднаних сил українськими розвідниками був затриманий представник збройних формувань Російської Федерації", - сказано в ньому. У затриманого 1991 року народження був вилучений військовий квиток так званої ДНР. За його словами, він діяв у складі диверсійно-розвідувальної групи, метою якої було викриття позицій, наглядових постів і вогневих точок підрозділів Об'єднаних сил. Під час висування з власних позицій і перетину лінії зіткнення він підірвався на мінному загородженні. Інші члени угруповання кинули пораненого і повернулися на свої позиції. Українські військовослужбовці надали допомогу затриманому. Він отримав численні мінно-вибухові поранення, його доставили у військовий госпіталь. Наразі він перебуває під наглядом лікарів і дає свідчення про дії бойовиків. Як повідомляли Українські Новини, в Маріуполі затримали колишнього стрілка-гранатометника "ДНР". Також бойовик "Оплоту", що стріляв у поліцейських, затриманий у Києві.