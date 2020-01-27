Вулиці спорожніли: жителі Уханя розповіли, що відбувається в центрі епідемії

У неділю, 26 січня, вулиці в Ухані майже повністю спорожніли, рідкісні перехожі були помічені в масках і з продуктовими сумками. Безліч людей залишаються вдома в очікуванні свіжих новин, а ті, хто на вулицях, намагаються триматися подалі від коронавірусу, пише The Guardian.



"Мені здавалося, що всі спостерігають за усіма, щоб переконатися, що ніхто не хворий", - розповіла громадянка Індії Ашвіні, яка переїхала в Ухань рік тому.



За словами Ашвіні, в небагатьох великих супермаркетах, які все ще відкриті, клієнти проходили обстеження на лихоманку, перш ніж увійти.



Інша мешканка Уханя Хуан розповіла, що зараз у неї застуда і її рідні не випускають на вулицю.



Початкові симптоми коронавірусу, як правило, схожі на симптоми застуди або грипу, що означає, що людям важко дізнатися, чи інфіковані вони, особливо з урахуванням того, що спалах збігся з сезоном грипу.



Хуан, як і багато інших, не хотіла йти в лікарню через застуду, бо боялася підхопити новий вірус, а в соцмережах показували відео, де лікарні були переповнені.



Також розпочалися роботи з будівництва лікарні на 1000 ліжок за кілька днів на околиці Уханя, і в місто було направлено 1000 додаткових медичних працівників. У суботу було оголошено, що буде побудована друга нова лікарня для лікування постраждалих пацієнтів.



Громадський транспорт в Ухані був призупинений, і майже всі приватні автомобілі були заборонені на дорогах.



Деякі епідеміологи критикують реакцію влади на спалах захворювання, стверджуючи, що обмеження були введені з запізненням, що дозволило людям покидати міста. У довгостроковій перспективі заборона може викликати обурення людей і підірвати довіру до влади, в тому числі до повідомлень про ситуацію зі спалахом вірусу.



У непростому становищі опинилися уразливі групи, в тому числі літні люди, іноземні студенти та інші, які не можуть запастися їжею через відсутність транспортного сполучення.

"Рішення заборонити рух не брало до уваги медперсонал, пацієнтів або вагітних, які мають потребу в громадському транспорті", – додала Хуан.



Як повідомляли Українські Новини, більше двох тисяч людей у всьому світі захворіли новим коронавірусом, 56 людей загинули.



Тим часом у Києві зафіксували випадок коронавірусу - але не китайського.