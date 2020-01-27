підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 січня 2020, понеділок, 19:16 4
Силові структури 2020-01-27T19:25:32+02:00
Українські Новини
На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр

На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр

Анна Рудык
Ситуація в зоні ООС, смерть військового, ООС, війна на Донбасі
Загиблий військовий Євген Щуренко. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП
Загиблий військовий Євген Щуренко. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

Вчора, 26 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донеччині загинув боєць 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Євген Щуренко. Про це повідомляється на сторінці "Одеський обласний ТЦК та СП" Facebook.

Так, повідомляється, що Євген Щуренко загинув під час обстрілу в неділю.

"26 січня о 07:15 під час ворожого обстрілу в районі проведення Операції Об'єднаних Сил на території Донецької області загинув житель міста Кілія Одеської області військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади солдатів Щуренко Євген Валерійович", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 27 січня він мав би святкувати свій 42-й день народження.

Як повідомляли Українські Новини, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил від поранень, отриманих під час обстрілу найманців РФ, стало відомо, що загинув командир відділення ЗСУ Антон Хоба.

Також бойовики під видом Збройних сил України ввечері 26 січня стріляли, імітуючи порушення тиші в межах ділянки розведення у Петровського в Донецькій області.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС смерть військового ООС війна на Донбасі

Більше двох тисяч людей у всьому світі захворіли новим коронавірусом, 56 людей загинули, - МОЗ
На Донбасі бойовики під виглядом ЗСУ обстріляли ділянку розведення військ
Новини
Вулиці спорожніли: жителі Уханя розповіли, що відбувається в центрі епідемії 19:36
На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр 19:16
У Маріуполі затримали колишнього стрілка-гранатометника "ДНР" 18:50
Зеленський в Польщі звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни та Голокосту 18:35
Грип атакує: в Одесі та Бердянську всі школи закрили на карантин 18:30
більше новин
Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ 09:29
Квартири у Києві можуть суттєво подорожчати, - прогноз 10:20
В Україні не просто системна криза, а повна деіндустріалізація, – Льовочкін 16:42
В Афганістані збили молдавський вертоліт: поранені двоє українців 19:47
Ярославський має намір займатися українськими дорогами 18:01
більше новин
Зеленський помилував майже 100 громадян з початку президентства 13:05
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі 09:49
Сьогодні в "Борисполі" почнуть перевіряти пасажирів з Китаю інфрачервоними термометрами 08:26
Діагностика можливого захворювання коронавірусом триває, - Моз 14:44
Сьогодні день пам'яті жертв Голокосту: як вшановують в Україні 12:47
більше новин
У Києві зафіксували випадок коронавіруса - але не китайського
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok