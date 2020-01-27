На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр

Вчора, 26 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донеччині загинув боєць 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Євген Щуренко. Про це повідомляється на сторінці "Одеський обласний ТЦК та СП" Facebook.

Так, повідомляється, що Євген Щуренко загинув під час обстрілу в неділю.

"26 січня о 07:15 під час ворожого обстрілу в районі проведення Операції Об'єднаних Сил на території Донецької області загинув житель міста Кілія Одеської області військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади солдатів Щуренко Євген Валерійович", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 27 січня він мав би святкувати свій 42-й день народження.

Як повідомляли Українські Новини, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил від поранень, отриманих під час обстрілу найманців РФ, стало відомо, що загинув командир відділення ЗСУ Антон Хоба.

Також бойовики під видом Збройних сил України ввечері 26 січня стріляли, імітуючи порушення тиші в межах ділянки розведення у Петровського в Донецькій області.