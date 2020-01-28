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28 січня 2020, вівторок, 07:30 8
Економіка 2020-01-28T08:15:01+02:00
Українські Новини
Очікували більшого: ціна за тепло знову поповзе вгору

Очікували більшого: ціна за тепло знову поповзе вгору

Кира Молчанова
Олексій Гончарук, Централізоване опалення, опалення, Тарифи на опалення
Тарифи на опалення. Фото: Рixabay
Тарифи на опалення. Фото: Рixabay

У січні українці побачать в своїх платіжках більші суми, ніж вони звикли: ціна на газ зросла, а обіцяний перерахунок за попередні місяці не стався. Прогнозованого зниження сум у платіжках не відбулося.

Про це написало видання "Сегодня".

Скільки коштує газ?

У грудні 2019 року прем'єр Олексій Гончарук, офіційно озвучив ціну газу на грудень для комунальних структур, що забезпечують централізоване опалення, - 5132 грн за 1000 куб. м, або 5,13 грн / куб. м. За його словами, ця ціна на 30,5% менше той, яку платили в грудні 2018 року. Постанова Кабміну, прийнята нещодавно, дозволила знизити ціну з 7482 грн за 1000 куб. м, або 7,48 грн / куб. м.

Також за словами Гончарука, в вартості централізованого опалення ціна газу становить в середньому по країні 75%. Це означає, що в грудні опалення повинно коштувати дешевше на 23%.

Однак Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) в січні опубліквала нову ціну на газ - 6,91 грн / куб. м без вартості транспортування. Вартість транспортування для кожного регіону різна. Для Києва, наприклад, 34 коп. / куб. м. Для Миколаєва - 1,3 грн / куб. м.

Тобто в Києві в січні 2020 року газ все ще коштує дешевше, ніж в січні 2019 року, а в Миколаєві - більше.

Тепло продовжить дорожчати

Експерти енерогоринка прогнозують, що середня по Україні ціна газу з урахуванням доставки складе близько 7,5 грн / куб. м. Це означає, що в більшості регіонів ціни за тепло або залишаться колишніми, або виростуть. Крім того, зараз ціну за транспортування газу винесли в окрему колонку.

"З 1 січня 2020 діють дві ціни від "Нафтогазу": гарантована (квартальна) та місячна. Гарантована ціна зафіксована на рівні 6,91 грн за куб. м (з ПДВ, але без вартості доставки) і діє до кінця квітня 2020 року. Місячну ціну "Нафтогаз" встановлює щомісяця, в січні вона збігається з гарантованою, але в подальшому може бути як вище, так і нижче. Споживач може вибирати - або платити гарантовану ціну, або реальну. Також з січня всі споживачі отримають окремі рахунки: один за газ , другий - за його доставку", - цитує видання слова експерта.

Вибирати, яку ціну за газ платитимуть споживачі, будуть компанії-постачальники теплової енергії. Тому в наступні місяці вона може як зрости, так і зменшитися.

За словами експертів, перерахунок за опалення в листопаді і жовтні може взагалі не відбутися. Перерахувати платежі заднім числом не дозволяє законодавство. До того ж у багатьох постачальників тепла є борги перед "Нафтогазом" за спожитий раніше газ, і все надлишки підуть на їх погашення.

Де за тепло платять найбільше?

За словами журналістів, у багатьох містах ціни на опалення знизились від 10% до 26%, тобто іноді навіть більше, ніж підрахували в Кабміні. Найбільше - в Кропивницькому, де тарифи тепер 32-38 гривень. У Запоріжжі опалення подешевшало на 25%, в Кременчуці - на 24%, Харкові та області - на 19-20%. А ось в Одесі тариф не змінився. Комунальники пояснили це тим, що він і так нижче собівартості.

У невеликих містах навіть після зниження тарифи залишилися високими через велику собівартість. За словами журналістів, найгірше в Каховці Херсонської області: знижений тариф становив 62,39 грн / кв.м, але й він може знову вирости.

Як з'ясувало видання, люди, у яких вартість тепла стала нижче, виявилися задоволені, але кажуть, що очікували більшого. Але в Києві, Чернігові, Сумах, Черкасах та інших містах скаржаться, що вартість опалення для них або піднялася, або стала менше тільки символічно.

Нагадаємо, Український Новини писали, що про зниження цін за тепло і гарячу воду на 30% в січні повідомляв прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Раніше стало відомо, скільки українці зможуть заощадити на комунальних послугах.

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