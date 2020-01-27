В Раді хочуть заборонити школярам користуватися гаджетами на уроках

Депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко пропонує Парламенту заборонити учням використовувати телефон на уроках.

Про це йдеться в законопроекті №2792, зареєстрованому в парламенті 22 січня, передають Українські Новини.

Пропонується в закладах загальної середньої освіти заборонити використання мобільних телефонів та інших пристроїв з доступом в інтернет всіма учасниками навчально-виховного процесу під час занять за винятком використання пристроїв в освітніх цілях і дітьми з особливими освітніми потребами.

Порядок користування телефонів в школах будуть визначати керівники загальноосвітніх навчальних закладів за участю учнівського, батьківського та інших органів самоврядування.

Крім того, Гончаренко пропонує норму, яка зобов'язує батьків або опікунів виховувати повагу до честі і достоинстуа інших учнів і вчителів, вчити дотримуватися правил школи, дбати про те, щоб діти не створювали перешкоди навчання.

Зміни вносяться в закон про освіту.

У пояснювальній записці депутат зазначає, що аналогічні заборони існують у Франції, Греції, Таджикистані, Азербайджані, Баварії (регіон Німеччини) і деяких Штатах Америки, оскільки діти дуже багато часу проводять в телефонах.

Політик підкреслює, що у Франції дітям забороняється приносити телефони і планшети в школи.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Індонезії дітям видали пташенят, щоб врятувати від інтернет-залежності.

Також повідомлялося про те, що батьків школярів будуть штрафувати за прогули.