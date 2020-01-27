Дуда пропонує Зеленському спільно вшанувати пам'ять польських і українських солдатів, які воювали проти більшовиків

Президент Польщі Анджей Дуда пропонує Президенту України Володимиру Зеленському спільно вшанувати пам'ять польських і українських солдатів, які воювали проти більшовиків на початку XX століття.

Про це він повідомив на спільному брифінгу із Зеленським у Польщі, передають Українські Новини.

"Ми говорили про наше спільне міжнародне співробітництво та ті спільні дії, які ми можемо здійснити цього року для зміцнення зв'язків між нашими народами. Я запропонував пану президенту, щоб ми спільно вшанували пам'ять польських і українських солдатів, які боролися в XX столітті з більшовиками. Проти більшовиків боролися польські солдати, яких ми іноді символічно називаємо солдатами Пілсудського. З іншого боку, був Петлюра й українські солдати, які віддали життя за ту саму справу, за які боролися наші солдати. Це хороший елемент нашої спільної історії", - сказав він.



Дуда висловив задоволеність тим, що багато історичних питань між Україною і Росією зараз послідовно і спокійно вирішуються.



Зокрема, він подякував Україні за згоду на проведення ексгумації польських поховань.



"Я хотів подякувати вам за вашу присутність в Єрусалимі кілька днів тому, і за те, що ви віддали честь полякам, які рятували євреїв під час Другої світової війни", - також зазначив польський глава держави.



Крім польсько-українських відносин, Дуда і Зеленський обговорили поточну ситуацію в Україні в контексті її відносин з Росією.



"Я радий, що відбувається обмін полоненими, і громадяни України, полонені Росією, повертаються до своїх сімей. Ми раді, що ви цим займаєтеся, оскільки це відповідальна діяльність глави держави для власного суспільства. Я тут повністю підтримую вашу позицію і спосіб вашої поведінки" , - сказав президент Польщі.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вважає, що Україні вдалося знизити градус емоцій навколо спільного з Польщею трагічного минулого.



26-27 січня Зеленський перебуває з робочим візитом у Польщі.