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27 января 2020, понедельник, 15:57 12
Внешняя политика 2020-01-27T15:58:59+02:00
Українські Новини
Нам удалось снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого, - Зеленский о сотрудничестве с Польшей

Нам удалось снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого, - Зеленский о сотрудничестве с Польшей

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Сотрудничество, Украина-Польша, Анджей Дуда
Зеленский и Дуда. Скриншот: видео/Офис Президента
Зеленский и Дуда. Скриншот: видео/Офис Президента

Президент Владимир Зеленский, во время официального визита в Польше сказал, что "нам удалось снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого".  Об этом он сказал во время совместного брифинга с Президентом Польши Анджеем Дудой, передают Українськi Новини.


"По моему мнению, нам удалось снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого. И сегодня мы с открытым сердцем, наши страны движутся вперед, движутся в будущее", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина разблокировала мораторий на поисковые работы и польские эксперты провели первые раскопки во Львовской области.

Он сообщил, что следующим шагом будет восстановление польской стороной поврежденной украинской могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту.

20 января в Польше на горе Монастырь возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве неизвестные уничтожили мемориальную доску с могилы воинов Украинской повстанческой армии.

Президент Украины отметил, что они с Дудой договорились укреплять стратегическое, дружественное партнерство и отныне акцентировать внимание на том, что обе страны объединяет.

Зеленский также сообщил, что в этом году Украина и Польша планируют провести ряд совместных мероприятий, и выразил надежду, что одним из таких мероприятий станет визит Дуды в Украину.

Как сообщали Українськi Новини, 26-27 января Зеленский пребывает с рабочим визитом в Польше.

26 января он принял участие во встрече с бывшими узниками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря.

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