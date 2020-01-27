Зеленський підтримав бажання Головного рабина України визнати митрополита Шептицького Праведником народів світу

Президент Володимир Зеленський підтримує прохання Головного рабина України і Києва Моше Реувена Асмана до ізраїльського Національного меморіалу Голокосту "Яд Вашем" визнати колишнього предстоятеля Української греко-католицької церкви митрополита Андрія Шептицького Праведником народів світу.

Про це Зеленський сказав під час спільного брифінгу з Президентом Польщі Анджеєм Дудою в Польщі, передають Українські Новини.

"Нещодавно головний рабин України Моше Реувен Асман попросив центр пам'яті Голокосту "Яд Вашем" присвоїти метрополиту Андрею Шептицькому почесне звання Праведника народів світу. Я приєднуюся до цього прохання для відновлення історичної справедливості", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що такого високого звання офіційно удостоєні понад 2,5 тис. українців, хоча тих, хто ризикуючи власним життям, рятував євреїв було набагато більше.

Зеленський зазначив, що родина Шептицьких не тільки врятувала понад 160 євреїв, але відкрито вимагала від нацистських керівників припинити їх переслідування.

Праведники народів світу - почесне звання, присвоєне Ізраїльським інститутом катастрофи і героїзму національного меморіалу Катастрофи (Голокосту) і Героїзму "Яд Вашем".

Визнані отримують іменну медаль і почесну грамоту, а їх імена увічнюють в Яд Вашем на Горі Пам'яті в Єрусалимі.

Як повідомляли Українські Новини, 26-27 січня Зеленський перебуває з робочим візитом у Польщі.

Також Зеленський зустрівся з колишніми в'язнями концтабору Аушвіц-Біркенау в Польщі.