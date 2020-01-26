Зеленский встретился с бывшими узниками концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше

Президент Владимир Зеленский принял участие во встрече с бывшими узниками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.



В первый день рабочего визита в Польшу Зеленский принял участие в ужине по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.



На мероприятии присутствовали бывшие узники концлагеря и их семьи.

Бывшие узники и их семьи. Фото: Facebook/Офис Президента



В своем выступлении глава государства отметил, что для него большая честь и ответственность встретиться с теми, кто пережил Холокост и пребывание в концлагере.



Зеленский отметил, что воспоминания узников Аушвица, многие из которых изданы в книгах, очень сложно читать, поскольку невозможно при этом сдерживать слезы.



Зеленский отметил, что эти воспоминания полны боли, грусти, страха, но и борьбы, надежды и необъятной человеческой мудрости.



"Я уверен, что сегодня это - задача номер один для каждого мирового лидера. Международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма", - подчеркнул Президент.



Также глава государства подчеркнул, что Холокост - это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества, и призвал помнить эту страницу истории и никогда не допустить ее повторения.



Как сообщали Українськi Новини, Зеленский начал визит в Польшу для участия в памятных мероприятиях к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.