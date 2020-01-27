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27 січня 2020, понеділок, 16:26 3
Зовнішня політика 2020-01-27T16:27:26+02:00
Українські Новини
Нам вдалося знизити градус емоцій навколо загального трагічного минулого, - Зеленський про співпрацю з Польщею

Нам вдалося знизити градус емоцій навколо загального трагічного минулого, - Зеленський про співпрацю з Польщею

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Анджей Дуда, Польща, Співпраця
Зеленський і Дуда. Скріншот: відео/Офіс Президента
Зеленський і Дуда. Скріншот: відео/Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський, під час офіційного візиту до Польщі сказав, що "нам вдалося знизити градус емоцій навколо загального трагічного минулого". Про це він сказав під час спільного брифінгу з Президентом Польщі Анджеєм Дудою, передають Українські Новини.


"На мою думку, нам вдалося знизити градус емоцій навколо загального трагічного минулого. І сьогодні ми з відкритим серцем, наші країни рухаються вперед, рухаються у майбутнє", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна розблокувала мораторій на пошукові роботи та польські експерти провели перші розкопки у Львівській області.

Він повідомив, що наступним кроком буде відновлення польською стороною пошкодженої української могили на горі Монастир і взяття її під захист.

20 січня у Польщі на горі Монастир біля села Верхрата в Підкарпатському воєводстві невідомі знищили меморіальну дошку з могили воїнів Української повстанської армії.

Президент України зазначив, що вони з Дудою домовилися зміцнювати стратегічне, дружнє партнерство і відтепер акцентувати увагу на тому, що обидві країни об'єднує.

Зеленський також повідомив, що в цьому році Україна і Польща планують провести низку спільних заходів, і висловив надію, що одним із таких заходів стане візит Дуди в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, 26-27 січня Зеленський перебуває з робочим візитом у Польщі.

26 січня він взяв участь у зустрічі з колишніми в'язнями нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау в польському Освенцімі з нагоди 75-ї річниці визволення концтабору.

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