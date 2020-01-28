Що не можна робити на Стрітення Господнє: традиції і прикмети

15 лютого християни східного обряду відзначають одне з дванадцяти центральних свят - Стрітення Господнє. У католицькій традиції святкування відбувається раніше – 2 лютого.

Історія свята

Стрітення святкують на 40 день після народження Ісуса Хріса. В цей день Діва Марія вперше принесла малого Христа в Єрусалимський храм, де він повинен був пройти обряд посвячення. Там його вперше побачив проповідник Симеон, який відразу визнав у дитині спасителя.

Свято почали активно відзначати в кінці IV століття як завершення 40-денного циклу після Богоявлення. Пізніше Стрітення стали розглядати як самостійне свято, що символізує зустріч немовляти Ісуса з людьми. У народній традиції цей день вважають днем зустрічі зими з весною. Про значення свята говорить і його назва. Слово "стрітення" означає "зустріч".

Як святкують Стрітення

Це ще одне свято, під час якого можна святити воду. За цілющою силою стрітенська вода не поступається хрещенській. Тому нею поять хворих дітей і промивають рани. Таку воду вважали дієвим засобом від вроків і чаклунських чар, а також оберегом на полі битви, тому нею кропили вояків перед битвами. У побуті пасічники вмивали нею вулики, а селяни – окроплювали худобу під час першого весняного вигону.

В цей день у церквах освячували свічки, які потім запалювали під час грози. Вважалося, що така «громицька» свічка здатна захистити від попадання блискавки в будинок. Ці свічки повинні були вберегти породіль під час важких пологів, хворих при нападах епілепсії і під час передсмертної агонії.

Які є заборони на Стрітення

Як і на будь-який інше велике християнське свято, на Стрітення не можна прибирати, прати, займатися рукоділлям і колоти дрова. Також потрібно дотримувати чистоту духовну: не конфліктувати, не лаятися. Народна традиція також забороняє митися в лазні, тому що затопити лазню – це великі приготування, яких теж потрібно уникати.

На Стрітення не рекомендували вирушати в подорож: погода в цей день зазвичай мінлива, і в далеку дорогу краще відправляти в інший час.

Прикмети на Стрітення

Якщо день теплий – рік буде врожайним, якщо морозним і сніжним чекати пізньої і дощової весни.

Якщо заметіль сховає дорогу – весна буде пізньою.

Вітряна погода на Стрітення – буде великий урожай яблук і груш.

Якщо в цей день сонце так і не з'явилося з-за хмар – чекати суворих морозів. Якщо сонце все-таки з'явиться, то можна чекати весну.

На Стрітення особливу увагу приділяли домашній птиці. Курей починали прикормлювати вівсом, примовляючи: "Годуй курей вівсом — влітку будеш з яйцем". Також дивилися, як курка п'є. Якщо вона напивається води, значить, весна буде теплою і ранньою.

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