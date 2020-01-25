Сегодня Татьянин день: традиции, приметы, поздравления

Татьянин День традиционно празднуют 25 января. Татьяна считается покровительницей всех студентов, поэтому этот день в некоторых странах еще и День студента. Традиционно в Украине празднуют два Дня студента - первый - одновременно с международным праздником - 17 ноября, а второй - 25 января. Получается, что у студенток-Татьян в этот день двойной праздник. Помимо прогноза астролога на субботу, Українські Новини изучили традиции и собрали поздравления с Татьяниным днем в прозе и стихах.

Истрия Святой Татианы

Святая мученица Татиана жила в Римской империи и приняла мученическую смерть, так и не пошатнувшись в вере. Как гласит легенда, девушку пытались обратить в язычество, жгли огнем, бросали в клетку со львом, но на утро раны Татианы чудесным образом исчезали, а лев просто миролюбиво лизнул ее ноги. Однако 25 января девушку казнили.

В 1755 году в день почитания этой святой был основан Московский университет. Мать основателя вуза тоже звали Татьяной, и день рождения она праздновала тоже 25 декабря, поэтому при университете построили церковь в честь святой Татианы. Студенты стали ходить в эту церковь и просить заступничества во время учебы и на экзаменах. Скоро традиция распространилась повсеместно. Мученицу стали чтить как покровительницу наук, а 25 декабря отмечать не только именины Татьян, но и день студентов.

Традиции праздника

В этот день украинки пекли караваи в форме солнца и угощали ими всех домочадцев. Так пытались ускорить приход весны.

Молодые девушки, которые стремились выйти замуж, делали из лоскутков ткани и перьев маленькие метелочки и пытались поставить их в углу дома возлюбленного. Если сделать это, то парень наверняка позовет замуж, а брак будет крепким и счастливым.

В этот день, как в старину, так и сейчас, идут в церковь и ставят свечку за успешную учебу и сдачу экзаменов. Раньше даже было принято не задерживать нетрезвых студентов, которые шатались по городу. Сейчас в Татьянин день студенты устраивают шумные вечеринки, выступления, концерты и конкурсы. Поздравляют друг друга и любимых преподавателей. Отправляют поздравления девушкам и женщинам по имени Татьяна.

Татьянин день: поздравления в прозе и стихах

Зимний день, холодный, снежный,

Все деревья в серебре.

День Татьяны — милой, нежной —

Отмечаем в январе.

В этот день тебе желаем

Счастья, радости, тепла,

Исполнения желаний.

Тех, которых ты ждала.

Пусть любимым станет праздник

В этот день календаря.

Потому что ты, Татьяна,

Королева января.

***

Ти... Т.А.Н.Я. Терпляча.Ангелоподібна. Незвичайна, Яскрава. Шкода, що так мало букв, я міг би продовжувати й продовжувати! Зі святом тебе!

***

У день Тетяни я вітаю

Тебе, панночко прекрасна,

Подарує хай Свята

Долю радісну і ясну.

Хай завжди допомагає,

Сили жити хай дає,

Біди, смуток і нещастя

Хай Тетяна відведе.

***

Дорогая и милая Татьяна, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть в этот зимний морозный день сердце твое будет окутано теплом и нежностью. Желаю, чтобы каждая твоя мечта в скором времени стала реальностью, а в душе постоянно находилось место для новых, сладких грез. Пусть рядом будут только лучшие люди, готовые всегда тебя поддержать, понять и прийти на помощь.

***

Поздравим Татьяну!

Она без изъяна:

Знойна, чуть строптива

Да очень красива.

Риск любит и ценит,

А главное, верит

В себя и в удачу.

О, Танечка, значит,

Крутой в жизни будешь

... и счастье добудешь!

Рекордов, мечтаний,

Удач в день Татьянин.

***

Вітаю з Днем Тетяни і від чистого серця бажаю, щоб в житті всі печалі замітали снігові хуртовини, а душевний смуток змивали проливні дощі. Щоб яскраві промені сонця дарували натхнення, а легкий дотик вітерця змушував відчувати себе вільною. Щоб на шляху не було перешкод і помилок. Щоб в серці з кожним днем розквітала любов.

***

Ми вітаємо тебе з днем Тетяни, люба,

Хочем побажати щастя звідусюди.

Хочем побажати, наша мила пташко,

Щоб з тобою завжди був янгол, коли важко,

Щоб підносив до небес, коли щастя повно,

Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно,

Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі,

Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі.

***

Поздравляю с Днём Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладких мгновений жизни и замечательного настроения.

***

За благородну, за Тетяну

Бокал підняти я вже встану,

За молодість її душі

Сьогодні вип’ю від душі!

Рание Українські Новини рассказали, как можно поздравить с Днем Соборности Украины.