Сегодня Татьянин день: традиции, приметы, поздравления

Татьянин День традиционно празднуют 25 января. Татьяна считается покровительницей всех студентов, поэтому этот день в некоторых странах еще и День студента. Традиционно в Украине празднуют два Дня студента - первый - одновременно с международным праздником - 17 ноября, а второй - 25 января. Получается, что у студенток-Татьян в этот день двойной праздник. Помимо прогноза астролога на субботу, Українські Новини изучили традиции и собрали поздравления с Татьяниным днем в прозе и стихах. Истрия Святой Татианы Святая мученица Татиана жила в Римской империи и приняла мученическую смерть, так и не пошатнувшись в вере. Как гласит легенда, девушку пытались обратить в язычество, жгли огнем, бросали в клетку со львом, но на утро раны Татианы чудесным образом исчезали, а лев просто миролюбиво лизнул ее ноги. Однако 25 января девушку казнили. В 1755 году в день почитания этой святой был основан Московский университет. Мать основателя вуза тоже звали Татьяной, и день рождения она праздновала тоже 25 декабря, поэтому при университете построили церковь в честь святой Татианы. Студенты стали ходить в эту церковь и просить заступничества во время учебы и на экзаменах. Скоро традиция распространилась повсеместно. Мученицу стали чтить как покровительницу наук, а 25 декабря отмечать не только именины Татьян, но и день студентов. Традиции праздника В этот день украинки пекли караваи в форме солнца и угощали ими всех домочадцев. Так пытались ускорить приход весны. Молодые девушки, которые стремились выйти замуж, делали из лоскутков ткани и перьев маленькие метелочки и пытались поставить их в углу дома возлюбленного. Если сделать это, то парень наверняка позовет замуж, а брак будет крепким и счастливым. В этот день, как в старину, так и сейчас, идут в церковь и ставят свечку за успешную учебу и сдачу экзаменов. Раньше даже было принято не задерживать нетрезвых студентов, которые шатались по городу. Сейчас в Татьянин день студенты устраивают шумные вечеринки, выступления, концерты и конкурсы. Поздравляют друг друга и любимых преподавателей. Отправляют поздравления девушкам и женщинам по имени Татьяна. Татьянин день: поздравления в прозе и стихах Зимний день, холодный, снежный,Все деревья в серебре.День Татьяны — милой, нежной —Отмечаем в январе.В этот день тебе желаемСчастья, радости, тепла,Исполнения желаний.Тех, которых ты ждала.Пусть любимым станет праздникВ этот день календаря.Потому что ты, Татьяна,Королева января. *** Ти... Т.А.Н.Я. Терпляча.Ангелоподібна. Незвичайна, Яскрава. Шкода, що так мало букв, я міг би продовжувати й продовжувати! Зі святом тебе! *** У день Тетяни я вітаю Тебе, панночко прекрасна, Подарує хай Свята Долю радісну і ясну. Хай завжди допомагає, Сили жити хай дає, Біди, смуток і нещастя Хай Тетяна відведе. *** Дорогая и милая Татьяна, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть в этот зимний морозный день сердце твое будет окутано теплом и нежностью. Желаю, чтобы каждая твоя мечта в скором времени стала реальностью, а в душе постоянно находилось место для новых, сладких грез. Пусть рядом будут только лучшие люди, готовые всегда тебя поддержать, понять и прийти на помощь. *** Поздравим Татьяну! Она без изъяна: Знойна, чуть строптива Да очень красива. Риск любит и ценит, А главное, верит В себя и в удачу. О, Танечка, значит, Крутой в жизни будешь ... и счастье добудешь! Рекордов, мечтаний, Удач в день Татьянин. *** Вітаю з Днем Тетяни і від чистого серця бажаю, щоб в житті всі печалі замітали снігові хуртовини, а душевний смуток змивали проливні дощі. Щоб яскраві промені сонця дарували натхнення, а легкий дотик вітерця змушував відчувати себе вільною. Щоб на шляху не було перешкод і помилок. Щоб в серці з кожним днем розквітала любов. *** Ми вітаємо тебе з днем Тетяни, люба, Хочем побажати щастя звідусюди. Хочем побажати, наша мила пташко, Щоб з тобою завжди був янгол, коли важко, Щоб підносив до небес, коли щастя повно, Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно, Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі, Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі. *** Поздравляю с Днём Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладких мгновений жизни и замечательного настроения. *** За благородну, за Тетяну Бокал підняти я вже встану, За молодість її душі Сьогодні вип’ю від душі! Рание Українські Новини рассказали, как можно поздравить с Днем Соборности Украины.