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27 січня 2020, понеділок, 15:23 19
Силові структури 2020-01-27T16:30:02+02:00
Українські Новини
САП має намір оскаржити відмову суду заарештувати екс-уповноваженого у справах ЄСПЛ Бабіна

САП має намір оскаржити відмову суду заарештувати екс-уповноваженого у справах ЄСПЛ Бабіна

Валерия Драгомирова
Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Домашній арешт, Оскарження рішення суду, Борис Бабін
Бабін Борис. Фото: qha.com.ua
Бабін Борис. Фото: qha.com.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір оскаржити відмову Вищого антикорупційного суду відправити під домашній арешт колишнього представника Президента в Криму, екс-урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Бориса Бабіна, який підозрюється у привласненні 54 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив представник відомства.

За його словами, САП не згодна з рішенням суду, який 24 січня взагалі відмовився обирати будь-яку міру запобіжного заходу Бабіну.

Суд відхилив клопотання САП, яка спочатку просила заарештувати Бабіна, а потім змінила клопотання на домашній арешт.

Апеляційна скарга буде подана в апеляційну палату Антикорупційного суду.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ повідомило Бабіну, колишньому першому заступнику міністра юстиції Наталії Бернацької, бенефіціару приватної компанії і трьом особам, наближеним до ексдепутата Верховної Ради Георгія Логвинського (фракція "Народний фронт") про підозру у привласненні 54 млн гривень.


Дії зазначених осіб кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) і ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Крім того, підозрювана і фігурант у справі про присвоєння 54 млн гривень втекли з України.

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