Україна просить Болгарію екстрадувати підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна

Офіс генпрокурора направив до Болгарії матеріали для екстрадиції в Україну Олексія Левіна (Москаленко), підозрюваного в організації нападу на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба офісу генпрокурора. "Направили відповідні документи в правоохоронні органи Болгарії", - повідомили у відомстві. Реакції болгарської сторони поки що немає. Також має бути вирішено питання екстрадиційного арешту Левіна. Як повідомляли Українські Новини, генеральний прокурор Руслан Рябошапка сподівається на якнайшвидшу екстрадицію Левіна. Раніше правоохоронці затримали Левіна у Болгарії.