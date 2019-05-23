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23 мая 2019, четверг, 17:29 32
Общество 2019-05-23T17:30:36+03:00
Українські Новини
Как воспользоваться услугой "муниципальная няня": пошаговая инструкция

Как воспользоваться услугой "муниципальная няня": пошаговая инструкция

Американский актер Вин Дизель. Скриншот фильма
Американский актер Вин Дизель. Скриншот фильма "Лысый нянька"

С начала года в Украине заработал новый вид социальной помощи - частичная компенсация расходов на оплату услуг няни. Услуга расчитана для семей с детьми до 3-х лет, передают Українські Новини.

Как получить компенсацию?

Родители должны самостоятельно выбрать няню и заключить с ней официальный договор (без нотариального заверения). После этого нужно подать пакет документов в управление соцзащиты:

  • заявление
  • копия договора с няней
  • свидетельство о рождении ребенка
  • копия паспорта мамы или папы
  • документ об оплате услуг няни

Обратиться за компенсацией нужно в течение месяца после составления договора с няней, а органы соцзащиты, в свою очередь, в течение 6 дней должны принять решение о назначении выплат. Выплачивать помощь будут в конце каждого месяца.

Как выбрать няню?

Единственный критерий выбора - няня должна иметь статус физлица-предпринимателя или юридического лица. Юрлицами могут быть агентства по поиску нянь или частные садики. Тажке потребуется открыть счет в банке, на который будет начисляться зарплата. Получить компенсацию за расходы на няню, которая не оформлена как ФЛП, и без составления гражданско-правового договора будет невозможно.

Какие семьи могут получить помощь?

На сегодняшний день ограничений нет, независимо от того, работает мама или находится в декретном отпуске. Также не будет учитываться доход семьи и другие критерии. При этом в Кабмине посчитали, что в этом году компенсацию могут получить около 25 тыс. семей в виду того, что в бюджете на нее предусмотрено 500 млн гривен.

Сколько денег можно вернуть?

Размер компенсации привязан к минимальному прожиточному минимуму для детей до 6 лет и на данный момент составляет 1 626 гривен. То есть это ежемесячная фиксированная сумма, которую будет получать семья, независимо от того, сколько потрачено на няню. Размер помощи будет пересматриваться ежегодно и приравниваться к прожиточному минимуму для детей до 6 лет.

Как сообщали Українські Новини, в апреле количество желающих воспользоваться "муниципальной няней" выросло в 10 раз.

При этом в правительстве заверили, что декретный отпуск отменять не будут.

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