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27 січня 2020, понеділок, 13:16 5
Суспільство 2020-01-27T14:10:20+02:00
Українські Новини
Через сильний туман і дощ в Одесі скасували три авіарейси

Через сильний туман і дощ в Одесі скасували три авіарейси

Ольга Фандорина
Туман, дощ, скасування авіарейсів, авіарейси з Одеси

Міжнародний аеропорт "Одеса" в понеділок скасував 3 рейси з-за негоди (сильний туман, дощ).

Про це повідомляє прес-служба аеропорту, передають Українські Новини.

Скасовані 2 рейси в Стамбул і 1 з Стамбула (всі - Turkish Airlines).

Увечері 26 січня рейс Шарм-ель-Шейха (Єгипет) авіакомпанії Azur був перенаправлений в Бориспіль, а рейси "МАУ" і Turkish Airlines зі Стамбула скасували.

був скасований рейс авіакомпанії Czech Airlines з Праги.

Як повідомляли Українські Новини, 11 грудня через сильний туман у Запоріжжі скасовували і затримували рейси літаків. Зокрема, скасовано рейс PQ 7151 "Запоріжжя - Шарм-ель-Шейх (Єгипет)" авіакомпанії SkyUp з вильотом у 02:05, рейс PS086 "Запоріжжя - Бориспіль" "Міжнародних авіаліній України" з вильотом в 6:45, рейс TK1480 "Запоріжжя - Стамбул (Туреччина)" Turkish Airlines з вильотом в 09:40.

14 грудня аеропорт "Одеса" відміняв рейси через сильний туман і дощу. Були скасовані рейси з Стамбула (Turkish Airlines) і Катовіце (WizzAir).

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