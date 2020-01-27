Україна збирається двічі оскаржити повноваження Росії в ПАРЄ

На засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Україна з партнерами двічі оскаржить повноваження делегації Росії. Про це в ефірі телеканал "Прямий" розповів член української делегації, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За його словами, українська делегація погодила механізм оскарження повноважень делегації з Росії. Зокрема, спочатку під час затвердження повноважень делегацій від усіх країн представники України і партнери встануть на знак протесту проти російської делегації.

"Латвійська делегація підніме питання оскарження повноважень РФ з процедурних підстав, грузинська - за змістовним підстав", - заявив Гончаренко.

Він також уточнив, що головним аргументом оскарження з процедурних підстав є те, що в російській делегації присутні фігуранти чорних списків ЄС.

Як повідомляли Українські Новини, 23 вересня Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ.

Тим часом після повернення в ПАРЄ Росія повинна виплатити понад 50 мільйонів євро прострочених внесків. Україна переплатила понад 80 тис. євро ПАРЄ, намагаючись компенсувати відсутність внесків РФ.