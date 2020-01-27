Акції МХП продовжують знижуватися 3-й тиждень поспіль і впали за минулий на 2%

Котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі з 20 по 24 січня знизилися на 1,8%, або на 0,16 долара до 8,64 долара, продовживши падіння 3-й тиждень поспіль.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 20 січня акції котирувалися на рівні 8,8 долара, після чого 21 січня знизилися до 8,78 долара і збереглися на цьому рівні до 23 січня.

24 січня котирування знизилися ще до 8,64 долара.

Операції здійснювались протягом усього тижня.

Обсяг торгів останньої угоди склав 6,402 тис. доларів.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 10,9% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 9,7 долара).

Як повідомляли Українські Новини, з 13 по 17 січня акції МХП впали на 2%, або на 0,2 долара до 8,9 долара, продовживши падіння 2-й тиждень поспіль.

Акції МХП впали на 6% за 2019.