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27 січня 2020, понеділок, 10:09 9
Економіка 2020-01-27T10:10:00+02:00
Українські Новини
Акції МХП продовжують знижуватися 3-й тиждень поспіль і впали за минулий на 2%

Акції МХП продовжують знижуватися 3-й тиждень поспіль і впали за минулий на 2%

Елена Литвин
котирування на біржі, біржові показники, МХП, Юрій Косюк
Холдинг МХП. Фото: main.in.ua
Холдинг МХП. Фото: main.in.ua

Котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі з 20 по 24 січня знизилися на 1,8%, або на 0,16 долара до 8,64 долара, продовживши падіння 3-й тиждень поспіль.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 20 січня акції котирувалися на рівні 8,8 долара, після чого 21 січня знизилися до 8,78 долара і збереглися на цьому рівні до 23 січня.

24 січня котирування знизилися ще до 8,64 долара.

Операції здійснювались протягом усього тижня.

Обсяг торгів останньої угоди склав 6,402 тис. доларів.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 10,9% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 9,7 долара).

Як повідомляли Українські Новини, з 13 по 17 січня акції МХП впали на 2%, або на 0,2 долара до 8,9 долара, продовживши падіння 2-й тиждень поспіль.

Акції МХП впали на 6% за 2019.

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