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20 января 2020, понедельник, 10:06 41
Экономика 2020-01-20T10:09:16+02:00
Українські Новини
Акции МХП продолжают снижаться 2-ю неделю подряд и упали за прошлую на 20 центов

Акции МХП продолжают снижаться 2-ю неделю подряд и упали за прошлую на 20 центов

Елена Литвин
биржевые показатели, котировки на бирже, МХП, Юрий Косюк

Котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже с 13 по 17 января сократились на 2%, или на 0,2 доллара до 8,9 доллара, продолжив падение 2-ю неделю подряд.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно им, 13 января акции котировались на уровне 9,1 доллара, после чего 16 января снизились до 8,9 доллара и сохранились на этом уровне до 17 января.

Сделки осуществлялись в течение всей недели.

Объем торгов последней сделки составил 2,225 тыс. долларов.

С начала года котировки акций компании снизились на 8% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 9,7 доллара).

Как сообщали Українські Новини, акции МХП упали на 6% за 2019.

Тем временем АМКУ заявил, что в 2018 МХП получил 99% госдотаций среди других крупных участников рынка.

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