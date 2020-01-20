Акции МХП продолжают снижаться 2-ю неделю подряд и упали за прошлую на 20 центов

Котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже с 13 по 17 января сократились на 2%, или на 0,2 доллара до 8,9 доллара, продолжив падение 2-ю неделю подряд.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно им, 13 января акции котировались на уровне 9,1 доллара, после чего 16 января снизились до 8,9 доллара и сохранились на этом уровне до 17 января.

Сделки осуществлялись в течение всей недели.

Объем торгов последней сделки составил 2,225 тыс. долларов.

С начала года котировки акций компании снизились на 8% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 9,7 доллара).

Как сообщали Українські Новини, акции МХП упали на 6% за 2019.

Тем временем АМКУ заявил, что в 2018 МХП получил 99% госдотаций среди других крупных участников рынка.