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  • Викрадення французького оператора Жофрійо: поліція оголосила 2 екс-бойовикам "Самооборони Криму" про підозру
27 січня 2020, понеділок, 10:05 11
Події 2020-01-27T11:30:04+02:00
Українські Новини
Викрадення французького оператора Жофрійо: поліція оголосила 2 екс-бойовикам "Самооборони Криму" про підозру

Викрадення французького оператора Жофрійо: поліція оголосила 2 екс-бойовикам "Самооборони Криму" про підозру

Елизавета Драбкина
Нацполіція, викрадення, Французький оператор
Бойовики ЛНР Фото: Нацполіція
Бойовики ЛНР Фото: Нацполіція

Поліція Криму оголосила 2 колишнім бойовикам незаконного збройного формування "Самооборона Криму" про підозру у викраденні та незаконному утриманні оператора французького телеканалу Canal+" Девіда Жофрійо в 2014 році.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Іноземний оператор висвітлював події на окупованому півострові. Під час відеозйомки захоплення бойовиками українських військових частин його викрали. Визволити з полону   Девіда Жофрійо вдалося завдяки впливу міжнародної асоціації журналістів. Представники незаконного збройного формування "самооборона Криму" погодилися звільнити оператора в обмін на відзнятий матеріал", - наголошується в ньому.

Поліцейські провели ряд оперативно-розшукових заходів і встановили осіб, які організували викрадення і незаконно утримували іноземця.

Правоохоронці з'ясували, що один з підозрюваних був командиром роти незаконного збройного формування, інший - його заступником.

Крім того, слідчі встановили, що фігуранти справи активно брали участь у захопленні півострова Крим.

Зокрема, вони керували діями незаконного збройного формування під час захоплення адміністративної будівлі Верховної Ради Криму і розгону проукраїнськи налаштованих громадян, в результаті чого загинули 2 людини.

Також фігуранти блокували і захоплювали будівлю управління однієї з військових частин.

За "зразкову службу" бойовики отримали медалі від представників окупаційної влади.

У той же час чоловіки активно брали участь в окупації території Луганської області у складі терористичної організації "Луганська народна республіка".

На даний момент фігурантам заочно оголошені підозри за ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Вирішується питання про оголошення підозрюваних у розшук.

Як повідомляли "Українські Новини", у грудні двоє чоловіків хотіли викрасти помічницю депутата Ради і вимагати викуп $500 тис.

А в октбре під Києвом "волонтер" викрала 3-місячної дитини, оголошений план-перехоплення.

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