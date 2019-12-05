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05 декабря 2019, четверг, 14:53 1389
Силовые структуры 2019-12-05T14:56:45+02:00
Українські Новини
Двое мужчин хотели похитить помощницу депутата Рады и вымогать выкуп $500 тыс

Двое мужчин хотели похитить помощницу депутата Рады и вымогать выкуп $500 тыс

Похищение, Помощники депутатов, Выкуп

Национальная полиция предупредила похищение помощницы депутата Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

"Злоумышленники, которые четко спланировали ее похищения с целью вымогательства выкупа в размере 500 тысяч долларов США, задержали. В рамках уголовного производства проводятся следственные действия", - сказано в нем.

Отмечается, что в ноябре правоохранители получили оперативную информацию о деятельности преступной группы, которая готовит похищение человека с целью получения вознаграждения.

Следователи Главного следственного управления начали уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (покушение на вымогательство) Уголовного кодекса, а затем вместе с сотрудниками уголовного розыска и оперативных служб начали документирование их преступной деятельности.

В четверг правоохранители задержали подозреваемых, которые планировали похищение помощницы депутата Рады с применением насилия.

При этом в сообщении не указаны имена помощницы и депутата.

Отмечается, что при осмотре у подозреваемых изъяли молоток, нож, два шприца с веществом, похожим на наркотическое, и боевую гранату.

Задержанные - двое ранее судимых жителей разных областей Украины, в возрасте 31 и 47 лет.

Досудебным расследованием установлено, что фигуранты тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы потерпевшего, ее график и даже подготовились для дальнейшего содержания после похищения.

Подозреваемых задержали, решается вопрос об объявлении им подозрению в совершении преступления.

Согласно санкции статьи, им грозит от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Как сообщали Українськi Новини, ночью в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку.

Ранее под Киевом "волонтер" похитила 3-месячного ребенка, объявлен план-перехват.

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