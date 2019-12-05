Двое мужчин хотели похитить помощницу депутата Рады и вымогать выкуп $500 тыс

Национальная полиция предупредила похищение помощницы депутата Верховной Рады. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини. "Злоумышленники, которые четко спланировали ее похищения с целью вымогательства выкупа в размере 500 тысяч долларов США, задержали. В рамках уголовного производства проводятся следственные действия", - сказано в нем. Отмечается, что в ноябре правоохранители получили оперативную информацию о деятельности преступной группы, которая готовит похищение человека с целью получения вознаграждения. Следователи Главного следственного управления начали уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (покушение на вымогательство) Уголовного кодекса, а затем вместе с сотрудниками уголовного розыска и оперативных служб начали документирование их преступной деятельности. В четверг правоохранители задержали подозреваемых, которые планировали похищение помощницы депутата Рады с применением насилия. При этом в сообщении не указаны имена помощницы и депутата. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=tkS3Nawh2Wg#action=share" frameborder="0" allowfullscreen> Отмечается, что при осмотре у подозреваемых изъяли молоток, нож, два шприца с веществом, похожим на наркотическое, и боевую гранату. Задержанные - двое ранее судимых жителей разных областей Украины, в возрасте 31 и 47 лет. Досудебным расследованием установлено, что фигуранты тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы потерпевшего, ее график и даже подготовились для дальнейшего содержания после похищения. Подозреваемых задержали, решается вопрос об объявлении им подозрению в совершении преступления. Согласно санкции статьи, им грозит от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные действия. Как сообщали Українськi Новини, ночью в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку. Ранее под Киевом "волонтер" похитила 3-месячного ребенка, объявлен план-перехват.