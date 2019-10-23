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23 октября 2019, среда, 16:39 133
Происшествия 2019-10-23T17:45:02+03:00
Українські Новини
Под Киевом "волонтер" похитила 3-месячного ребенка, объявлен план-перехват

Под Киевом "волонтер" похитила 3-месячного ребенка, объявлен план-перехват

Похищение, План-перехват, Похищение ребенка
Похищенный ребенок. Фото: Киев Оперативный
Похищенный ребенок. Фото: Киев Оперативный

В поселке Коцюбинское Киевской области сегодня, 23 октября, похитили 3-месячного младенца. Правоохранители объявили план-перехват. Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Сегодня в пгт. Коцюбинское, неизвестная женщина похитила мальчика у матери и увезла на авто в неизвестном направлении. Как известно, одинокая мать накануне познакомилась с якобы волонтерами, которые предложили обменять детские вещи", - сообщили в полиции.

"Не видя опасности, женщина дала подержать ребенка злоумышленнице, которая внезапно схватила мальчика и сбежала на легковушке серебряного цвета", - добавили там.

По данным правоохранителей, похитительница с черными волосами, в очках, а также была одета в жилетку синего цвета и джинсы.

"Киев Оперативный" сообщает, что в Коцюбинское приехала женщина к малообеспеченной семье якобы для того, чтобы оказать ей помощь.

"Сегодня утром приехала и они пошли с мамой малыша Еленой и с ребенком на почту. Мама доверчиво оставила малыша женщине и зашла на почту, когда вышла - женщины с малышом не оказалось. Это все случилось где-то в 11:30", - сообщается.

Сейчас родители обегают камеры наблюдения и сообщили в полицию.

"Приметы женщины: лет 25, черные волосы, веснушки, очки для зрения черные (тут не ясно оправа черная или стекла), приехала на серебристом #Daewoo #Lanos (#68268KE). Малыш одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязанную шапку", - сообщает "Киев Оперативный".

Похищенный ребенок. Фото: Киев ОперативныйПохищенный ребенок. Фото: Киев Оперативный

Ребенка украли на улице Доковская 5б, Коцюбинский район, пгт Коцюбинское.

"Если у кого-то появится какая-то информация о местонахождении малыша, похитителей или автомобиля, сообщайте срочно в полицию", - подчеркивает издание.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве неизвестные вырвали из рук родителей 4-летнего ребенка, объявлен план-перехват. 20 октября из детского сада на Оболони в Киеве украли двухмесячного ребенка.

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