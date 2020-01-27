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  • Загибель військових на Донбасі: стало відомо ім'я одного з героїв
27 січня 2020, понеділок, 08:15 21
Політика 2020-01-27T08:23:05+02:00
Українські Новини
Загибель військових на Донбасі: стало відомо ім'я одного з героїв

Загибель військових на Донбасі: стало відомо ім'я одного з героїв

Надежда Комендантова
Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, військові ООС, Втрати в зоні ООС, ООС
Свічка. Фото: factroom.ru
Свічка. Фото: factroom.ru

В той час, як в неділю 2 українських військовослужбовців загинули та 2 отримали бойові травми в зоні проведення Операції Об'єднаних сил від поранень, отриманих під час обстрілу найманців РФ, стало відомо, що загинув командир відділення ЗСУ Антон Хоба.

Про це йдеться на facebook-сторінці міського голови Шостки Миколи Ноги.

"На фронті героїчно загинув командир відділення Антон Хоба, 1992 року народження. Шостка втратила ще одного сина у цій страшній війні. Загинув ще один доброволець. На передовій молодий чоловік був з 2014 року. Від імені жителів Шосткинської об'єднаної територіальної громади висловлюю глибокі співчуття усім, хто знав Антона. Це втрата для кожного з нас і наше спільне горе. Схиляємо голови перед пам'яттю Героя і молимося за упокій його душі", - наголошується в повідомленні.

Антон Хоба народився в 1992 році, жив у місті Шостка Сумської області, служив в одному з підрозділів Збройних сил України.

Антон Хоба. Фото: facebook.com/Mykola.NohaАнтон Хоба. Фото: facebook.com/Mykola.Noha

Як повідомляли Українські Новини, 25 січня бойовики 10 раз обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий був поранений.Крім того, на Донбасі сапери знищили 34 тис. вибухонебезпечних предметів з початку ООС.

Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель двох українських військових на Донбасі словами "війна триває".

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