Мокрий сніг, дощі і сильний вітер: синоптик попередила про різку зміну погоди

Сьогодні, 27 січня, в Україні буде сухо. Проте вже у вівторок і середу циклон принесе в країну мокрий сніг, дощ та сильний вітер. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.

За словами синоптика, у вівторок на південь прийдуть дощі, дотягнуться до Черкащини, Дніпра та Кропивницького. На решті території - без опадів.



А вже в середу циклон зумовить в Україні мокрий сніг, дощ (крім півдня) і сильний вітер.



27-го січня, в понеділок, температура повітря протягом дня + 2 + 5 градусів.



У Києві в понеділок-вівторок опади малоймовірні, в середу, 29 січня, у столиці передбачається посилення вітру, з'явиться дощ, увечері з переходом в мокрий сніг.



"Тому, хто реагує на зміну погоди головою, судинами або настроєм - приготуватися у вівторок до превентивних заходів: консультації з лікарем, знайомі допоміжні таблетки, апельсини, хороше кіно, рідні люди поруч", - порадила синоптик.

Прогноз погоди в Києві на два тижні. Графік: Метеопрог

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз на всю зиму, де пообіцяли пізню весну.