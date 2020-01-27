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27 січня 2020, понеділок, 06:00 6 Інфографіка
Життя 2020-01-27T07:30:01+02:00
Українські Новини
Мокрий сніг, дощі і сильний вітер: синоптик попередила про різку зміну погоди

Мокрий сніг, дощі і сильний вітер: синоптик попередила про різку зміну погоди

Валерия Драгомирова
мокрий сніг, дощ, Вітер, Прогноз погоди, Погода
Мокрий сніг. Фото: bagnet.org
Мокрий сніг. Фото: bagnet.org

Сьогодні, 27 січня, в Україні буде сухо. Проте вже у вівторок і середу циклон принесе в країну мокрий сніг, дощ та сильний вітер. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.

За словами синоптика, у вівторок на південь прийдуть дощі, дотягнуться до Черкащини, Дніпра та Кропивницького. На решті території - без опадів.


А вже в середу циклон зумовить в Україні мокрий сніг, дощ (крім півдня) і сильний вітер.

27-го січня, в понеділок, температура повітря протягом дня + 2 + 5 градусів.

У Києві в понеділок-вівторок опади малоймовірні, в середу, 29 січня, у столиці передбачається посилення вітру, з'явиться дощ, увечері з переходом в мокрий сніг.

"Тому, хто реагує на зміну погоди головою, судинами або настроєм - приготуватися у вівторок до превентивних заходів: консультації з лікарем, знайомі допоміжні таблетки, апельсини, хороше кіно, рідні люди поруч", - порадила синоптик.

Прогноз погоди в Києві на два тижні. Графік: МетеопрогПрогноз погоди в Києві на два тижні. Графік: Метеопрог

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз на всю зиму, де пообіцяли пізню весну.

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