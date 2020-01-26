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  • У Римі та Парижі не святкуватимуть китайський Новий рік через коронавірус
26 січня 2020, неділя, 20:25 8
Світ 2020-01-26T21:15:01+02:00
Українські Новини
У Римі та Парижі не святкуватимуть китайський Новий рік через коронавірус

У Римі та Парижі не святкуватимуть китайський Новий рік через коронавірус

Валерия Драгомирова
Китайський Новий рік, Париж, Рим, Коронавірус
Коронавірус з Китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавірус з Китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7

Паризька китайська асоціація скасувала парад в честь Нового року за китайським календарем у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це сказала у неділю мер Парижа Ганна Ідальго, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я зустрічалася з китайської громадою в Парижі. Вони дуже емоційні і стурбовані, і вони вирішили скасувати парад, який був запланований на цей день на Площі Республіки", - сказав Ідальго.

У суботу місто Бордо на південному заході Франції також скасувало заплановані святкування китайського Нового року, щоб обмежити ризик зараження і як жест підтримки жертвам в Китаї, сказав мер.

У неділю Китай заявив, що число загиблих від вірусу зросло до 56, а 1975 осіб заразилися.

Було підтверджено безліч випадків за кордоном, зокрема у Франції, де були інфіковані три людини, всі громадяни Китаю. Двоє перебувають у лікарні в Парижі, один в Бордо.

Святкування китайського Нового року в Римі, спочатку призначене на 2 лютого, також перенесено на майбутнє, повідомила прес-секретар китайської громади в місті.

"Все співтовариство погодилося з тим, що святкування слід відкласти, тому що є люди, які хворіють, і це не той випадок, щоб святкувати", - сказала Люсія Кінг.


Як повідомляли Українські Новини, кількість заражених коронавірусом вже перевищила дві тисячі.

Крім того, в київському аеропорту Бориспіль буде проходить скринінг пасажирів з Китаю, яких будуть перевіряти інфрачервоними термометрами у зв'язку з поширенням нового смертельного коронавірусу.

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