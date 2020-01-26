У Римі та Парижі не святкуватимуть китайський Новий рік через коронавірус

Паризька китайська асоціація скасувала парад в честь Нового року за китайським календарем у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це сказала у неділю мер Парижа Ганна Ідальго, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я зустрічалася з китайської громадою в Парижі. Вони дуже емоційні і стурбовані, і вони вирішили скасувати парад, який був запланований на цей день на Площі Республіки", - сказав Ідальго.

У суботу місто Бордо на південному заході Франції також скасувало заплановані святкування китайського Нового року, щоб обмежити ризик зараження і як жест підтримки жертвам в Китаї, сказав мер.

У неділю Китай заявив, що число загиблих від вірусу зросло до 56, а 1975 осіб заразилися.

Було підтверджено безліч випадків за кордоном, зокрема у Франції, де були інфіковані три людини, всі громадяни Китаю. Двоє перебувають у лікарні в Парижі, один в Бордо.

Святкування китайського Нового року в Римі, спочатку призначене на 2 лютого, також перенесено на майбутнє, повідомила прес-секретар китайської громади в місті.

"Все співтовариство погодилося з тим, що святкування слід відкласти, тому що є люди, які хворіють, і це не той випадок, щоб святкувати", - сказала Люсія Кінг.



Як повідомляли Українські Новини, кількість заражених коронавірусом вже перевищила дві тисячі.



Крім того, в київському аеропорту Бориспіль буде проходить скринінг пасажирів з Китаю, яких будуть перевіряти інфрачервоними термометрами у зв'язку з поширенням нового смертельного коронавірусу.