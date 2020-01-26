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26 січня 2020, неділя, 19:49 4
Силові структури 2020-01-26T19:51:19+02:00
Українські Новини
Бойовики обмежили пересування патрулів ОБСЄ на ділянках розведення сил

Бойовики обмежили пересування патрулів ОБСЄ на ділянках розведення сил

Ольга Фандорина
Бойовики, СММ ОБСЄ, війна на Донбасі
ОБСЄ Фото: Прес-служба МО
ОБСЄ Фото: Прес-служба МО

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє про обмеження п'ятий день поспіль бойовиками свободи пересування патрулів Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) на ділянках розведення сил і засобів.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру ОНС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про обмеження свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ в ділянок розведення сил і засобів з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться в ньому.

В щоденному звіті від 25 січня СММ ОБСЄ інформує про відмову патрулям місії в проїзді на тимчасово окуповану територію на блокпостах біля населених пунктів Староласпа, Заіченко, Приморське і Соснівське.

Крім того, у пункті пропуску на українсько-російському кордоні поблизу населеного пункту Ізварине та в пішохідному пункті пропуску на кордоні поблизу населеного пункту Північний патрулю місії запропонували покинути зазначені райони.

"П'ятий день поспіль представники збройних формувань Російської Федерації обмежують доступ спостерігачів місії поблизу ділянки розведення сил і засобів в районі населеного пункту Петровське до камери СММ", - наголошується в повідомленні.

Українська сторона СЦКК підкреслює, що дії з перешкоджання виконання представниками СММ мандата місії ОБСЄ є неприпустимими.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 12 раз обстріляли позиції підрозділів ООС 24 січня, 1 український військовослужбовець поранений.

Раніше Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі.

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