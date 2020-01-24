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24 января 2020, пятница, 20:23 13
Силовые структуры 2020-01-24T20:24:03+02:00
Українські Новини
На Донбассе участились обстрелы: ранен военнослужащий

На Донбассе участились обстрелы: ранен военнослужащий

Валерия Драгомирова
Боевики, обстрелы в зоне ООС, Ситуация в зоне ООС, Донбасс, раненые военнослужащие, ООС
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины
Обстрелы. Фото: Минобороны Украины

Боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в пятницу, 24 января, 1 украинский военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 6 обстрелов вблизи Талаковки, Песков, Павлополя и Опытного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано 4 вражеских обстрела вблизи Новолуганского, Луганского и Орехово.

В пятницу в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 11 раз обстреляли позиции сил ООС 23 января, 1 военный был ранен.

Тем временем Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе.

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