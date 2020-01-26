З бізнесмена Альперіна зняли електронний браслет

Адвокат бізнесмена Вадима Альперіна Андрій Федур заявив, що з його підзахисного зняли електронний браслет по закінченні терміну дії постанови Вищого антикорупційного суду.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Забавность ситуації полягає в тому, що пару днів тому прокурор САП Перов А. В. (виходець з луганської недореспублики) боровся, як лев, щоб продовжити судом зобов'язання носити електронний браслет". І слідчий суддя з ВАС дав йому таке рішення. Хоча для цього не було жодних правових підстав. А прокурор Перов А. В. "забув" передати рішення до виконання і "браслет" злетів", - пояснив дану ситуацію Федур.

Він підкреслив, що Альперін надалі сумлінно виконувати покладені на нього зобов'язання як на підозрюваного і не буде відлучатися з місця проживання без дозволу детектива, прокурора або суду.

Як повідомляли Українські Новини, 23 січня Вищий антикорупційний суд продовжив Альперіну обов'язок носити електронний браслет контролю до 23 березня.

"Хрещений батько" контрабанди Альперін вийшов з СІЗО під заставу в 70 млн гривень.

Раніше НАБУ повідомило про підозру бізнесменові Альперіну.