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26 січня 2020, неділя, 14:25 5
Політика 2020-01-26T19:41:15+02:00
Українські Новини
Віце-прем'єр Кулеба заявив, що євроінтеграція сповільнилася під час президентства Порошенка

Віце-прем'єр Кулеба заявив, що євроінтеграція сповільнилася під час президентства Порошенка

Ольга Фандорина
Дмитро Кулеба, Порошенко Петро, євроінтеграція
Дмитро Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba
Дмитро Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що в останній рік каденції колишнього Президента Петра Порошенка спостерігалося уповільнення процесів європейської інтеграції.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передають Українські Новини.

"Останнім часом або в останній рік його (Порошенка) президентства почали відбуватися речі, які гальмували цей процес", - сказав Кулеба.

За його словами, мова йде про скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, гальмуванні анбандлинга Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та інше.

При цьому Кулеба не заперечує, що при президентстві Порошенка було багато зроблено для європейської інтеграції.

"Я ні в якому разі не хочу применшувати роль попереднього уряду, попереднього президента в цій сфері. Просто настав певний момент, коли динаміка прийняття важливих рішень для євроінтеграції вичерпалася", - прокоментував він.

Він заявив, що з вересня 2019 року динаміка європейської інтеграції суттєво прискорилася.

Як повідомляли Українські Новини, Кулеба раніше заявляв, що Україна повинна почекати вступом в союз з ЄС.

А Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі запропонував Євросоюзу прийняти Україну замість Великобританії.

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