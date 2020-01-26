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26 січня 2020, неділя, 13:30 13
Силові структури 2020-01-26T13:42:08+02:00
Українські Новини
На Донбасі сапери знищили 34 тис. вибухонебезпечних предметів з початку ООС

На Донбасі сапери знищили 34 тис. вибухонебезпечних предметів з початку ООС

Анна Рудык
розмінування, ООС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі
ООС. Фото: Facebook 54-ї ОМБР
ООС. Фото: Facebook 54-ї ОМБР

Піротехнічні підрозділи знищили 33,838 тис. вибухонебезпечних предметів в Донецькій і Луганській областях з початку проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це йдеться в повідомленні ООС, передають Українські Новини.

"Всього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучалися 6 112 разів, обстежено 6 731,64 га території 17,5 га акваторії, вилучено та знищено 33 838 вибухонебезпечних предметів", - сказано в ньому.

Зокрема, протягом тижня (20-26 січня) сили і засоби підрозділів ДСНС України зі складу Об'єднаних сил залучалися до піротехнічних робіт, гасіння пожеж, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розташованих в межах контрольних пунктів в'їзду-виїзду на території Донецької і Луганської областей.

Згідно з розпорядженнями Командувача об'єднаних сил піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) виконували роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об'єктів життєзабезпечення та інфраструктури, супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електро - і водопостачання.

При цьому піротехніки залучалися 45 разів, обстежили 34 га території, вилучили та знешкодили 241 вибухонебезпечний предмет.

Крім того, на території Донецької та Луганської областей сталося 59 пожеж, під час яких врятовано 2 особи, на пожежах загинуло 6 осіб, ще 2 людини отримали травми.

Як повідомляли Українські Новини, вчора, 25 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Під час обстрілу був поранений один український військовий.

Раніше в Богданівці та Петровському закінчили розмінування.

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