Обстрелы боевиков учащаются: на Донбассе ранен боец ВСУ

Вчера, 25 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Во время обстрелов был ранен один украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа снайперских пар.

Отмечается, что девять обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Вчера, 25 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, боевики 12 раз обстреляли позиции подразделений ООС 24 января, 1 украинский военнослужащий ранен.



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