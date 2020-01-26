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26 січня 2020, неділя, 13:05 20
Президент 2020-01-26T13:09:07+02:00
Українські Новини
Зеленський помилував майже 100 громадян з початку президентства

Зеленський помилував майже 100 громадян з початку президентства

Анна Рудык
Помилування, Офіс президента, Петро Порошенко, Володимир Зеленський
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський помилував 97 громадян в 2019 році.

Про це йдеться у відповіді Офісу Президента на запит Українських Новин.

"Указами Президента України В. Зеленського з 28 травня по 28 грудня 2019 року помилувано 97 осіб", - сказано в ньому.

Серед помилуваних 11 жінок і 86 чоловіків.

90 з них були звільнені від подальшого відбування покарання, а 7 покарання було скорочено.

В той же час Офіс не відповів на питання про те, скільки серед помилуваних було іноземців чи громадян, помилуваних в рамках обмінів для передачі Росії або на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей.

Колишній Президент Петро Порошенко в 2019 році не підписував укази про помилування.

"З 1 січня по 28 травня 2019 року укази про помилування не видавалися", - йдеться у відповіді.

В 2018 році Порошенко помилував громадянина Ірану і 13 громадян України, одного з яких - для передачі на непідконтрольну частину Донбасу.

В 2017 році Порошенко помилував 139 засуджених, а в 2016 і 2015 роках - по 67.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ОП повідомляв, що Зеленський помилував 22 громадян.

Раніше Зеленський змінив склад комісії з громадянства, помилування і нагород.

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