Вночі на Гідропарку конфлікт між компаніями переріс у стрілянину, постраждав чоловік

Сьогодні вночі, 26 січня, у київському Гідропарку біля "Гідрозони" сталася стрілянина, під час якої постраждав чоловік. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що між двома компаніями виник конфлікт, через який один з його учасників дістав травматичний пістолет. Він вистрілив в опонента, після чого сів з ще двома приятелями в машину і втік з місця інциденту. Відзначається, що поліцейські ввели план "Перехоплення" і зупинили авто порушників, але в машині був тільки водій.

На місце приїхали медики і поліцейські. Потерпілому діагностували поранення щелепно-лицевої області, він у лікарні. Наразі уточнюються деталі події.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві в Деснянському районі, на вулиці Оноре де Бальзака, стався конфлікт зі стріляниною, в результаті чого постраждав місцевий житель. Зловмисники втекли з місця подій, але пізніше їх знайшли і затримали.

Раніше в київській багатоповерхівці неплатник комуналки відкрив стрілянину по сусідах.