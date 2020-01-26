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26 січня 2020, неділя, 09:42 10
Події 2020-01-26T09:48:55+02:00
Українські Новини
Вночі на Гідропарку конфлікт між компаніями переріс у стрілянину, постраждав чоловік

Вночі на Гідропарку конфлікт між компаніями переріс у стрілянину, постраждав чоловік

Анна Рудык
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Поліція Києва. Фото: Інформатор
Поліція Києва. Фото: Інформатор

Сьогодні вночі, 26 січня, у київському Гідропарку біля "Гідрозони" сталася стрілянина, під час якої постраждав чоловік. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що між двома компаніями виник конфлікт, через який один з його учасників дістав травматичний пістолет. Він вистрілив в опонента, після чого сів з ще двома приятелями в машину і втік з місця інциденту. Відзначається, що поліцейські ввели план "Перехоплення" і зупинили авто порушників, але в машині був тільки водій.

На місце приїхали медики і поліцейські. Потерпілому діагностували поранення щелепно-лицевої області, він у лікарні. Наразі уточнюються деталі події.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві в Деснянському районі, на вулиці Оноре де Бальзака, стався конфлікт зі стріляниною, в результаті чого постраждав місцевий житель. Зловмисники втекли з місця подій, але пізніше їх знайшли і затримали.

Раніше в київській багатоповерхівці неплатник комуналки відкрив стрілянину по сусідах.

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