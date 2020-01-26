Обстріли бойовиків частішають: на Донбасі поранений боєць ЗСУ

Вчора, 25 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Під час обстрілів був поранений один український військовий. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зазначається робота снайперських пар.

Наголошується, що дев'ять обстрілів по наших позиціях відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", один ворожий обстріл був зафіксований в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ".

"Вчора, 25 січня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. З початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 12 раз обстріляли позиції підрозділів ООС 24 січня, 1 український військовослужбовець поранений.

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