Тепло до +9: синоптик пообіцяла теплий початок тижня і розповіла, коли чекати опадів

Сьогодні, 26 січня, в Україні буде сухо, а температура повітря буде коливатися від +2 до +5 градусів. Про це написала синоптик Наталка Діденко в Facebook.

Синоптик повідомила, що вітер очікується помірним, з південно-заходу.

"Температура повітря протягом дня 26 січня буде коливатися від +2 до +5 градусів, на півдні + 4 + 9 градусів", - йдеться в повідомленні.

За словами Діденко, в Києві в неділю опадів не очікується, температура повітря +2 + 4 градуси, а якщо буде сонце, то і трохи вище.

Також синоптик повідомила, що початок тижня буде теплим, а "опади підгребуть орієнтовно в середу".

Прогноз погоди 26 січня. Карта: Наталя Діденко

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз на весь 2020 рік. Він буде багато в чому схожий на 2019. Тобто з м'якою зимою, затяжною весною і спекотним літом. Однак очікується більше ураганів і повеней.



Також синоптики дали прогноз на всю зиму, де пообіцяли пізню весну. Кульбіда прогнозує, що січень і лютий будуть малосніжними, не дуже холодними, а температура повітря буде різко змінюватися з тепла на холод.