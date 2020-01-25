У Білій Церкві машина патрульної поліції збила місцевого жителя на пішохідному переході

В Білій Церкві 24 січня машина патрульної поліції скоїла наїзд на місцевого жителя на пішохідному переході.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Нацполіції Київської області, передають Українські Новини.



"Сьогодні ввечері в м. Біла Церква, вул. М. Грушевського автомобіль групи реагування патрульної поліції скоїв наїзд на нерегульованому пішохідному переході на місцевого жителя, 1988 року народження", - сказано в ньому.



Зазначається, що працівники поліції почали надавати постраждалому невідкладну допомогу і викликали лікарів.



Чоловіка госпіталізували в медичний заклад. На місце події викликали співробітників Державного бюро розслідувань для документування ДТП, за даним фактом буде відкрито кримінальне провадження.



Керівник поліції Київської області Андрій Небитов призначив службове розслідування, на місце виїхав заступник начальника поліції області Павло Панферов.



Крім того, працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини ДТП і встановлює свідків.



Як повідомляли Українські Новини, у центрі Одеси поліцейський збив жінку з дитиною, які перебігали дорогу.



Раніше під Житомиром у страшному ДТП загинула власниця відомої клініки.