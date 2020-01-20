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20 января 2020, понедельник, 14:52 110
Происшествия 2020-01-20T15:01:33+02:00
Українські Новини
Под Житомиром в жутком ДТП погибла владелица известной клиники: подробности

Под Житомиром в жутком ДТП погибла владелица известной клиники: подробности

Надежда Комендантова
ДТП с авто, ДТП с грузовиком, смертельное ДТП
ДТП с Соломией Островской Фото: Вголос
ДТП с Соломией Островской Фото: Вголос

Основательница клиники эстетической медицины Genesis (Львов) Соломия Островская погибла в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на 146 км автодороги "Киев - Чоп", вблизи села Каменка Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в Житомирской области, передают Українськi Новини.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 января около 20:00 на 146 км автодороги Киев-Чоп, вблизи села Каменка Житомирского района. Предварительно, водитель автомобиля Nissan Juke, 25-летняя жительница Львова, двигаясь в направлении Киева, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с грузовиком Volvo под управлением 30-летнего жителя Закарпатской области", - говорится в сообщении.

Соломия Островская. Фото: facebook.com/OlgaFreimutFanСоломия Островская. Фото: facebook.com/OlgaFreimutFan

Отмечается, что в результате ДТП девушка погибла на месте происшествия.

Телеведущая и журналистка Ольга Фреймут написала на своей странице в социальной сети Facebook о том, что погибла Островская.

"Сегодня ушла из жизни моя близкая подруга - Соломия Островская. Часть моего сердца ушла с ней", - написала она.

Как пишет "Вголос", женщина возвращалась в Киев с отдыха в итальянских Альпах.

Еще утром 19 января Островская публиковала в своем аккаунте в "Инстаграми" фотографии и видео, сделанные в муниципалитете Ливиньо на севере Италии.

 

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