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22 января 2020, среда, 21:26 49
Происшествия 2020-01-22T21:27:04+02:00
Українські Новини
В центре Одессы полицейский сбил женщину с ребенком, перебегающих дорогу

В центре Одессы полицейский сбил женщину с ребенком, перебегающих дорогу

Ольга Фандорина
ДТП, ДТП с полицейскими
Полиция. Авто. Toyota. Фото: infokava.com
Полиция. Авто. Toyota. Фото: infokava.com

В Одессе на углу улиц Преображенской и Дерибасовской произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием полицейского. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Полицейский, возвращаясь со службы на своем автомобиле "Дэу Ланос", совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая вместе с ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте (рядом с местом аварии находится подземный пешеходный переход).

В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована. По предварительным данным, ребенок телесных повреждений не понес.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по ДТП и руководство инспекции по личному составу ГУНП. Предварительно водитель трезв.

О происшествии проинформировали сотрудников Управления внутренней безопасности ДВБ и межрегионального отдела ГБР.

Напомним, смертельное ДТП с участием полицейского: в ГБР открыли уголовное дело.

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