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25 січня 2020, субота, 21:42 15
Суспільство 2020-01-25T23:15:02+02:00
Українські Новини
Скромно і без пафосу: з'явилися подробиці святкування Дня народження Зеленського

Скромно і без пафосу: з'явилися подробиці святкування Дня народження Зеленського

Валерия Драгомирова
Офіс президента, день народження, Привітання, Володимир Зеленський
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський, якому сьогодні виповнилося 42 роки, святкував свій день народження в Офісі президента, де гостей пригощали сухими винами та шампанським. Про це повідомляє "УП" з посиланням на джерела.

"Все було скромно, без пафосу. І несподівано для самого президента", - говорить джерело.

За словами співрозмовника видання, вітали Зеленського приблизно 30-40 хвилин. Гостей пригощали сухими винами та шампанським.

Повідомляється, що Зеленського вітало все керівництво Офісу - голова Андрій Богдан, його заступники Кирило Тимошенко, Юрій Костюк, Юлія Ковалів, Андрій Смирнов, перший заступник голови Офісу Сергій Трофимов, а також помічники президента Сергій Шефір та Андрій Єрмак.

Також Зеленського вітав весь склад Кабміну на чолі з прем'єром Олексієм Гончаруком.

Від Верховної Ради на день народження Зеленського приїхали голова ВРУ Дмитро Разумков, перший віце-спікер Руслан Стефанчук, керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, керівник партії Олександр Корнієнко.

"Було все досить мило, навіть демократично, я б сказав", - сказало інше джерело "УП".

"Перше слово дали Разумкову говорити тост. Ми вирішили, що йому треба дати слово першому, тому що у нас парламентсько-президентська країна".


Раніше Українські Новини писали, як політики, дружина та інші вітають Зеленського з Днем народження.

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