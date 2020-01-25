У "Борисполі" забули валізу з 113-а iPhone і 71 комплектом навушників до них

Співробітники Державної митної служби виявили 113 телефонів Apple iPhone і 71 комплект навушників Apple Air Pods Pro на загальну суму близько 1,8 млн гривень в забутому багажі в міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область).

Про це йдеться в повідомленні Київської митниці Держмитслужби, передають Українські Новини.



Згідно з ним, після того як в пункті пропуску "Бориспіль" всі пасажири одного з авіарейсів з ОАЕ отримали свій багаж, було знайдено три дорожніх валізи, які, згідно з бірками, належали двом громадянам цього рейсу.



При оформленні цих валіз в камеру зберігання було виявлено всього 44 iPhone 11 в упаковці, 63 iPhone 10 без упаковки, 6 iPhone 8 без упаковки і 71 комплект навушників Air Pods Pro.



"Цікаво, що про таку купу телефонів їх власники згадали лише через кілька тижнів після повернення з Еміратів, а ще дивніше, що свої речі з інших валіз вони декларували тоді на червоному коридорі, а ось про ці три - забули", - сказано в повідомленні.



Після звернення пасажирів в камеру зберігання для отримання своїх товарів працівники Київської митниці склали протоколи про порушення митних правил у відношенні цих громадян.



Телефони і навушники вилучені до рішення суду.

Навушники. Фото: Facebook/Київська митниця Держмитслужби

Телефони та навушники. Facebook/Київська митниця Держмитслужби

Як повідомляли Українські Новини, одеські митники виявили контрафактних кубиків Рубіка на 3 млн гривень.



8 грудня Державна митна служба офіційно розпочала роботу.