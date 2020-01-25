Війна на Донбасі: бойовики поранили військовослужбовця

Бойовики 7 разів обстріляли позиції підрозділів Операції Об'єднаних сил (ООС) у суботу, 1 поранений військовослужбовець.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.



"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також наголошується робота снайперських пар", - сказано в ньому.



В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики обстріляли українські позиції близько Павлополя, Пісків, Авдіївки, Березового і Верхньоторецька.



В районі угруповання "Північ" противник обстріляв українських військовослужбовців поблизу населеного пункту Катеринівка.



В результаті обстрілу 1 військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.



Як повідомляли Українські Новини, бойовики 12 разів обстріляли позиції підрозділів ООС 24 січня, 1 український військовослужбовець поранений.



Тим часом Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі.