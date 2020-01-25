підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
  • Новини
  • Світ
  • В Афганістані збили молдавський вертоліт: поранені двоє українців
25 січня 2020, субота, 19:47 17
Світ 2020-01-25T19:48:45+02:00
Українські Новини
В Афганістані збили молдавський вертоліт: поранені двоє українців

В Афганістані збили молдавський вертоліт: поранені двоє українців

Валерия Драгомирова
Афганістан, Крах вертольоту, Вертоліт, Українці
Збитий вертоліт. Фото: Facebook/Ministry of Defense
Збитий вертоліт. Фото: Facebook/Ministry of Defense

Управління цивільної авіації Молдови заявило, що 25 січня в селі Каяки (Афганістан) молдавський вертоліт Мі-8 був атакований з гранатомета РПГ, внаслідок чого двоє українців були поранені.

Про це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

"За останніми даними, вертоліт був атакований гранатометом РПГ, перебуваючи на землі. На борту вертольота знаходилися 3 члени екіпажу, з яких командир і інженер-механік з України були поранені, а другий пілот з Молдови не постраждав", - сказано в ньому.

Всіх членів екіпажу забрав інший вертоліт, вони були доставлені в лікарні з легкими травмами для надання медичної допомоги.

На даний момент постраждалі виписані, їх здоров'ю нічого не загрожує.

Згідно з повідомленням, вертоліт виконував гуманітарну місію з доставки продовольства.

Як повідомляли Українські Новини, 8 січня іранські військові збили літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" близько Тегерана, внаслідок чого загинули 11 українців.

Тим часом іранець, який збив літак МАУ знаходиться у в'язниці.

Більше новин про: Афганістан Крах вертольоту Вертоліт Українці

В Афганістані збили молдавський вертоліт: поранені двоє українців
Іранець, який збив літак МАУ, перебуває у в'язниці, - міністр закордонних справ Ірану
Новини
Телефони. Фото: Facebook/Київська митниця Держмитслужби
У "Борисполі" забули валізу з 113-а iPhone і 71 комплектом навушників до них 20:51
Війна на Донбасі: бойовики поранили військовослужбовця 20:15
В Афганістані збили молдавський вертоліт: поранені двоє українців 19:47
Бородянський провів співбесіду на посаду Держкомітету у справах релігії, де запитував про держпідтримку ПЦУ 19:27
Армія годує коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army
Австралійські військові у вільний час годують врятованих коал 19:04
більше новин
"Електроважмаш" на межі зупинки через відсутність сировини і боргів із зарплати, - ЗМІ 11:53
Зарплати за грудень в ОПУ виявилися значно скромнішими, ніж у міністрів Кабміну 12:03 Інфографіка
Керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов отримує зарплату 812 тис. гривень на місяць 12:11 Документ
Частіше всього в минулому році в Україні підробляли купюри в 500 гривень і 100 доларів 09:17
Кабмін сьогодні проведе засідання 09:47
більше новин
Директор поліграфкомбінату "Україна" отримав 600 тисяч гривень зарплати 15:44
Андрій Коболєв. Скріншот відео
5 мільярдів "Газпрому" треба повернути: Коболєв дав пораду, як зменшити його премію 08:43
Порошенко в ГБР. Скриншот видео
Порошенко прийшов на допит в ДБР 11:23
Зеленський сьогодні святкує день народження 06:00
В. о. голови правління "Укренерго" отримав 494,9 тис. гривень зарплати 21:45
більше новин
Зеленський підтвердив, що не має наміру балотуватися на другий термін
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok