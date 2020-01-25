В Афганістані збили молдавський вертоліт: поранені двоє українців

Управління цивільної авіації Молдови заявило, що 25 січня в селі Каяки (Афганістан) молдавський вертоліт Мі-8 був атакований з гранатомета РПГ, внаслідок чого двоє українців були поранені.

Про це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини.



"За останніми даними, вертоліт був атакований гранатометом РПГ, перебуваючи на землі. На борту вертольота знаходилися 3 члени екіпажу, з яких командир і інженер-механік з України були поранені, а другий пілот з Молдови не постраждав", - сказано в ньому.



Всіх членів екіпажу забрав інший вертоліт, вони були доставлені в лікарні з легкими травмами для надання медичної допомоги.



На даний момент постраждалі виписані, їх здоров'ю нічого не загрожує.



Згідно з повідомленням, вертоліт виконував гуманітарну місію з доставки продовольства.



Як повідомляли Українські Новини, 8 січня іранські військові збили літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" близько Тегерана, внаслідок чого загинули 11 українців.



Тим часом іранець, який збив літак МАУ знаходиться у в'язниці.