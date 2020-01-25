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25 січня 2020, субота, 19:27 5
Суспільство 2020-01-25T19:28:15+02:00
Українські Новини
Бородянський провів співбесіду на посаду Держкомітету у справах релігії, де запитував про держпідтримку ПЦУ

Бородянський провів співбесіду на посаду Держкомітету у справах релігії, де запитував про держпідтримку ПЦУ

Валерия Драгомирова
Церква, Володимир Бородянський, ПЦУ
Володимир Бородянський
Володимир Бородянський

Сьогодні, 25 січня, міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський провів співбесіду з кандидатами на посаду голови Державної служби з питань етнополітики та релігії. Він питав про ставлення до держпідтримки Православної церкви України і позиції щодо "антицерковного" закону.

Про подробиці співбесіди повідомляє "Страна" з посиланням на джерела.

Так, на співбесідах міністр ставив кандидатам запитання про їхнє ставлення до державної підтримки ПЦУ. Зокрема, про те, як вони на своїх посадах мають намір сприяти запровадженню почергового богослужіння в храмах, які нині належать УПЦ.

Він також питав про готовність лобіювати ухвалення законопроекту 0931, який багато релігійних діячів вважають антицерковним.

Відзначається, що законопроект №0931 пропонує доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення нормами про запобігання та протидію дискримінації. Опоненти прийняття закону говорять про те, що він знищить свободу слова, адже згідно з ним забороняється критикувати ЛГБТ.

Як повідомляли Українські Новини, Дубинський просить НАПК покарати Бородянського, який "забув" задекларувати свою зарплату.

Крім того, польські та українські журналісти вимагають, щоб Бородянський не вводив кримінальну відповідальність для представників ЗМІ.

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