СБУ заявляє, що нейтралізувала більше 480 кібератак на органи держвлади в минулому році

Служба безпеки нейтралізувала більше 480 кібератак на органи державної влади в 2019 році.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.



"В 2019 році фахівці СБУ з інформаційної безпеки нейтралізували більше 480 кіберінцидентів та кібератак на органи державної влади та об'єкти критичної інфраструктури", - йдеться у ньому.



Відзначається, що за напрямом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки відкрито 339 кримінальних проваджень.



Крім цього, фахівці СБУ з кібербезпеки також проводять заходи щодо виявлення та припинення деструктивної діяльності бот-мереж, підконтрольних іноземним спецслужбам.



Згідно з повідомленням, ці ресурси використовують для інспірації конфліктів всередині країни та маніпулювання громадською думкою.



При цьому в 2019 році 34 сепаратистські адміністратора соціальних мереж були притягнуті до відповідальності за поширення антиукраїнської пропаганди і протиправного контенту.



Також 280 іноземцям, причетним до пропаганди сепаратизму в Інтернеті, заборонений в'їзд в Україну.



Як повідомляли Українські Новини, в Таїланді за запитом США затриманий українець, підозрюваний у кіберзлочинності.



Також незалежні експерти назвали ТОП-200 найгірших паролів 2019 року.