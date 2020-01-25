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25 січня 2020, субота, 17:17 18
Силові структури 2020-01-25T19:30:03+02:00
Українські Новини
СБУ заявляє, що нейтралізувала більше 480 кібератак на органи держвлади в минулому році

СБУ заявляє, що нейтралізувала більше 480 кібератак на органи держвлади в минулому році

Валерия Драгомирова
СБУ, інформаційна безпека, Інформаційна атака, кібератака
Кібератака. Фото: pixabay
Кібератака. Фото: pixabay

Служба безпеки нейтралізувала більше 480 кібератак на органи державної влади в 2019 році.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"В 2019 році фахівці СБУ з інформаційної безпеки нейтралізували більше 480 кіберінцидентів та кібератак на органи державної влади та об'єкти критичної інфраструктури", - йдеться у ньому.

Відзначається, що за напрямом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки відкрито 339 кримінальних проваджень.

Крім цього, фахівці СБУ з кібербезпеки також проводять заходи щодо виявлення та припинення деструктивної діяльності бот-мереж, підконтрольних іноземним спецслужбам.

Згідно з повідомленням, ці ресурси використовують для інспірації конфліктів всередині країни та маніпулювання громадською думкою.

При цьому в 2019 році 34 сепаратистські адміністратора соціальних мереж були притягнуті до відповідальності за поширення антиукраїнської пропаганди і протиправного контенту.

Також 280 іноземцям, причетним до пропаганди сепаратизму в Інтернеті, заборонений в'їзд в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, в Таїланді за запитом США затриманий українець, підозрюваний у кіберзлочинності.

Також незалежні експерти назвали ТОП-200 найгірших паролів 2019 року.

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