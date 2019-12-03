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03 декабря 2019, вторник, 19:34 1706
Общество 2019-12-03T21:15:01+02:00
Українські Новини
В Таиланде по запросу США задержан украинец, подозреваемый в киберпреступлениях

В Таиланде по запросу США задержан украинец, подозреваемый в киберпреступлениях

Киберпреступность, Кибератака, Задержание украинцев

Правоохранительные органы Бангкока (Таиланд) задержали по запросу США украинца, подозреваемого в киберпреступлениях.

Об этом посольство Украины в Таиланде сообщило на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"30 ноября 2019 года в городе Бангкок по запросу компетентных органов третьей страны - США был задержан гражданин Украины, которому грозит экстрадиция в эту страну. Инкриминируется киберпреступность", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, обвиняемого зовут Денис Ярмак.

Его сестра Екатерина Ярмак на своей странице в соцсети Facebook написала, что ее брату выдвинули обвинения о соучастии в преступлениях, связанных с компьютерным мошенничеством с 2016 года в США, хотя по ее словам, он никогда в США не был.

Она также отмечает, что Ярмак находился в свадебном путешествии в Таиланде во время задержания.

Сейчас посольство обеспечивает ему полное консульское сопровождение.

Как сообщали Українськi Новини, киберпреступник-иностранец ограбил банки США на $6 млн и прятался в Украине: он арестован.

Ранее сотрудник Центра киберзащиты получил приговор суда за хищение 1 тыс. гривен командировочных.

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