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15 декабря 2019, воскресенье, 16:49 10
Общество 2019-12-15T17:00:01+02:00
Українські Новини
Независимые эксперты назвали ТОП-200 самых плохих паролей 2019 года

Независимые эксперты назвали ТОП-200 самых плохих паролей 2019 года

Валерия Назаренко
Кибератака, кибербезопасность, Пароли
Пароль. Фото: pixabay
Пароль. Фото: pixabay

Независимые исследователи, пожелавшие остаться анонимными, составили список 200 самых популярных паролей, которые были обнаружены в результате взлома данных в 2019 году. Об этом сообщает "NordPass".

"В связи с тем, что взлом данных становится все более распространенным явлением, интернет-пользователи должны активизировать свою игру в области кибербезопасности", - говорится в сообщении.

Самые популярные пароли содержат все очевидные и легко угадываемые комбинации чисел (12345,111111,123321), популярные женские имена (Николь, Джессика, Ханна) и просто строки букв, образующие горизонтальную или вертикальную линию на клавиатуре QWERTY (asdfghjkl) , qazwsx, 1qaz2wsx и т. д.).


Самым популярным паролем также остается слово "пароль", его все еще используют 830 846 человек.



Как сообщали Українські Новини, мошенники украли с крупной южнокорейской биржи 342 тысячи эфириумов на $50 млн. 

Также НБУ и Госцентр киберзащиты будут сотрудничать в сфере кибербезопасности. 

В 2018 году закон "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины" вступил в силу.

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