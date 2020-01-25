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25 січня 2020, субота, 14:56 29
Політика 2020-01-25T14:57:44+02:00
Українські Новини
У Туреччині стався потужний землетрус: зруйновані будинки, є загиблі і багато постраждалих

У Туреччині стався потужний землетрус: зруйновані будинки, є загиблі і багато постраждалих

Валерия Драгомирова
Сиврідже, постраждалі, Загиблі, Землетрус, Туреччина

Під час сильного землетрусу на сході Туреччини загинула щонайменше 21 людина і понад 1000 постраждали. Про це повідомляє "BBC Україна".

Епіцентром землетрусу магнітудою 6,8 стало селище Сиврідже в провінції Елязиг на глибині 6,7 км. В результаті землетрусу зруйновані десятки будинків, а їх жителі змушені шукати порятунку на вулиці.


Підземні поштовхи також відчули в сусідній Сирії, Лівані та Ірані. У МЗС України повідомили, що серед жертв і постраждалих українців немає.

Землетрус почався в п'ятницю приблизно о 20:55 за місцевим часом і тривав 15 хвилин. Магнітуда повторних поштовхів була від 5,4 до 3,3.

Керівник Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев повідомив, що серед жертв і постраждалих у результаті землетрусу в Туреччині іноземців немає.

Також українці не зверталися на "гарячу" лінію консульської служби або посольства України в Туреччині.

Регіон, що постраждав від землетрусу, розташований приблизно в 550 км на схід від Анкари. Це малонаселена місцевість, і відомості про потерпілих можуть надходити із затримкою.

Сиврідже - місто з населенням близько 4 тисяч чоловік, є популярною туристичною локацією на березі озера Хазар.



Як повідомляли Українські Новини, у вересні Стамбул "здригнувся" від потужного землетрусу в 5.7 балів.

Також на початку вересня на півдні Туреччини зафіксували землетрус, сила поштовхів якого досягла до 4,5 бала за шкалою Ріхтера.

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